На Украине впервые признали законным брак* между двумя мужчинами
Деснянский районный суд Киева впервые на Украине признал браком сожительство двух представителей ЛГБТ*. Об этом пишут местные издания.
Отмечается, что такое решение было связано с попыткой сожителя-дипломата, находящегося за границей, получить командировку на Украину на основании семейных обязательств. Украинский МИД несколько раз отказывал в таком визите, поскольку по конституции страны браком признаётся исключительно союз мужчины и женщины.
Однако, аргументируя своё решение, судебная инстанция сослалась на позицию Европейского суда по правам человека. Из материалов следует, что два украинца-гея* проживали вместе с 2013 года, в 2017 году они провели гражданскую церемонию бракосочетания, а в 2021 году официально заключили брак в США.
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