У семьи беженцев из Украины отняли детей и пытались продать их ЛГБТ*-паре

09 июня 2025, 00:26

В Нидерландах у семьи беженцев из Украины отняли двоих детей и пытались продать их ЛГБТ*-паре. Об этом сообщает RT.





Инцидент случился в семье Платоновых, которые переехали из Артемовска в город Нарден в Нидерландах. На четвертый день их пребывания в гостинице для беженцев к матери Олесе пришли полицейские и сотрудники спецслужб. Они забради сына и дочь родителей и увезли в распределительный центр.





«Четыре человека запихивали каждого ребёнка в машину. Дети вырывались, кричали. Я услышала это в окно», — поделилась с изданием Олеся.

«€10 тыс. (около 904 тыс. рублей) стоимость ребенка. Желающих купить ребенка — толпы», — рассказал Андрей.