У семьи беженцев из Украины отняли детей и пытались продать их ЛГБТ*-паре
В Нидерландах у семьи беженцев из Украины отняли двоих детей и пытались продать их ЛГБТ*-паре. Об этом сообщает RT.
Инцидент случился в семье Платоновых, которые переехали из Артемовска в город Нарден в Нидерландах. На четвертый день их пребывания в гостинице для беженцев к матери Олесе пришли полицейские и сотрудники спецслужб. Они забради сына и дочь родителей и увезли в распределительный центр.
«Четыре человека запихивали каждого ребёнка в машину. Дети вырывались, кричали. Я услышала это в окно», — поделилась с изданием Олеся.
Паре два года боролась за детей. В ходе судебных разбирательств Олесю пытались лишить родительских прав. Чтобы не допустить участия в процессе супруга Андрея, суд перенесли на несколько дней раньше, но мужчина все-таки успел приехать. Как позже рассказал родитель, его детей хотели продать ЛГБТ*-паре.
«€10 тыс. (около 904 тыс. рублей) стоимость ребенка. Желающих купить ребенка — толпы», — рассказал Андрей.
Сейчас семья проживает в Мариуполе, а родителям удалось вернуть своих детей.