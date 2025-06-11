В российском городе полиция нашла логово ЛГБТ*-трансвеститов
В Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех трансвеститов, организовавших съёмки «фильмов для взрослых» в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Организатором найденной порностудии оказался 26-летний трансвестит, который вместе с сообщниками снимал запрещенный ЛГБТ*-контент. Во время обыска в квартире было найдено профессиональное оборудование для видеосъемки, огромная коллекция резиновых фаллоимитаторов и множество эротических костюмов. Помимо прочего, среди находок была обнаружена кукла вуду, добавившая некий мистический оттенок к этому делу.
За время своей работы порностудия успела выпустить в интернет более 190 роликов. Оплата от клиентов поступала съемочной группе в виде криптовалюты. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении порнографических материалов группой лиц.
*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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