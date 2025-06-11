В российском городе полиция нашла логово ЛГБТ*-трансвеститов

11 июня 2025, 17:11

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность порностудии

Фото: Istock/Wirestock

В Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех трансвеститов, организовавших съёмки «фильмов для взрослых» в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».