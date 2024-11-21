На Украине ввели экстренные отключения света

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Украинские энергетические компании ввели экстренные отключения света в Киеве и некоторых регионах страны. Об этом в своём Telegram-канале пишет компания ДТЭК.
Отмечается, что экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Также аналогичная ситуация наблюдается на подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее в этот день украинские региональные энергокомпании писали о введении аварийных отключений света в Житомирской и Сумской областях. Такие меры введены из-за дефицита генерации.
В начале ноября британское издание Express писало, что украинцы опасаются отключения электроэнергии до 14 часов в сутки в зимнее время.
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Также аналогичная ситуация наблюдается на подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее в этот день украинские региональные энергокомпании писали о введении аварийных отключений света в Житомирской и Сумской областях. Такие меры введены из-за дефицита генерации.
В начале ноября британское издание Express писало, что украинцы опасаются отключения электроэнергии до 14 часов в сутки в зимнее время.
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Анастасия Чинкова