На Украине ввели экстренные отключения света

«Школа будет четырёхэтажной, её общая площадь составит свыше 17 тысяч метров. В здании предусмотрено комфортное обучение 16 классов начальной школы и 28 классов средней и старшей школы. Здесь оборудуют универсальные кабинеты, лаборатории и мастерские. Актовый зал, спроектированный в форме амфитеатра, будет вмещать 400 зрителей. А на втором этаже школы разместится два спортзала площадью 288 и 540 квадратных метров», — говорится в сообщении.

