Украина приняла решение разобрать Кураховскую ТЭС

Фото: istockphoto.com/Ignatiev
В условиях критической нехватки электроэнергии власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) для использования ее оборудования в ремонте других электростанций. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, пишет РИА Новости.
Согласно информации издания, решение о срочном разборе ТЭС было принято весной. К концу лета операция была практически завершена. В условиях приближающихся морозов Украина вынуждена была искать самые быстрые решения для восстановления энергетической инфраструктуры. Это привело к так называемой «каннибализации» собственных энергетических объектов, что стало частью масштабной перестановки, направленной на оперативное устранение проблем в энергоснабжении.
Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор Кураховской ТЭС стал «основным источником оборудования», добавив, что у компании «не было другого выбора».
Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.
Читайте также:
На Украине заявили об остром дефиците кадров из-за мобилизации
В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды
Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП
Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор Кураховской ТЭС стал «основным источником оборудования», добавив, что у компании «не было другого выбора».
Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.
Читайте также:
На Украине заявили об остром дефиците кадров из-за мобилизации
В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды
Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП
Дарья Осипова