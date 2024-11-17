Электротранспорт Одессы приостановил работу

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Весь электротранспорт города Одесса приостановил работу, поскольку начались проблемы с электроснабжением — в нескольких районах отсутствует свет, проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов в своём Телеграм-канале.
«В нескольких районах отключился свет, весь электротранспорт Одессы не работает», — сообщил Геннадий Труханов.
Ещё в Одессе в настоящий момент отсутствует водоснабжение. Сейчас на территории всей страны действует воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах во многих населённых пунктах Украины, включая Одессу.
Мэр Одессы рассказал, что все медицинские учреждения города и часть котельных перевели на работу от генераторов. Некоторые котельные высокой мощности лишились резервных источников питания, поскольку на территории населённого пункта нет настолько мощных генераторов. Труханов поделился, что городской совет проводит экстренное заседание.
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Ольга Енгалычева