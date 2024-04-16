На Украине заблокируют десятки российских каналов в TikTok

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Киев намеревается заблокировать ряд российских TikTok-каналов. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в Телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что центр начал сотрудничать с администрацией социальной сети TikTok с целью противодействия распространению «российской пропаганды» в интернете.
В перечень на данный момент входят 83 TikTok-канала. В частности, заблокируют страницы ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by и другие.
Официально TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запрещает российским пользователям загружать новые ролики и вести прямые трансляции из-за закона о фейках о ВС России. С того времени пользователям недоступны для просмотра видеоролики из других государств.
Читайте также:
Озвучена основная причина паводков в России
Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина
Россиянам рассказали, как государство должно помочь женщине после родов
В перечень на данный момент входят 83 TikTok-канала. В частности, заблокируют страницы ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by и другие.
Официально TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запрещает российским пользователям загружать новые ролики и вести прямые трансляции из-за закона о фейках о ВС России. С того времени пользователям недоступны для просмотра видеоролики из других государств.
Читайте также:
Озвучена основная причина паводков в России
Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина
Алина Юрчак