На Украине задержали экс-депутата запрещенной партии за поддержку СВО

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Правоохранители из Одесской области задержали 60-летнего экс-депутата горсовета Артемовска за поддержку СВО. Об этом Служба безопасности Украины сообщает в своем телеграм-канале.
Политик прежде входил в «Партию регионов», запрещенную на Украине.
Правоохранители установили, что экс-депутат поддерживал СВО и сотрудничал с Россией. Кроме того, он якобы предоставил российским спецслужбам данные о действиях населения в сети.
В настоящее время чиновник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить реальное тюремное заключение.
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Правоохранители установили, что экс-депутат поддерживал СВО и сотрудничал с Россией. Кроме того, он якобы предоставил российским спецслужбам данные о действиях населения в сети.
В настоящее время чиновник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить реальное тюремное заключение.
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Анастасия Хохлова