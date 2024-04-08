Рассекреченные сведения: Нижегородец задержан за госизмену

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Жителя Нижегородской области задержали за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина передавал сведения о маршрутах перевозки вооружения в зону спецоперации. Установлено, что он действовал умышленно «из идеологических побуждений».
Преступник на конфиденциальной основе сотрудничал с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства.
Таким образом он передавал сведения, раскрывающие способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники на фронт. Страна, с которой сотрудничал задержанный, не указана.
Однако на видео, представленном УФСБ, виден флаг США.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Дома у задержанного нашли электронные носители информации.
УФСБ устанавливает круг лиц, которые могли выступать сообщниками задержанного.
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Преступник на конфиденциальной основе сотрудничал с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства.
Таким образом он передавал сведения, раскрывающие способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники на фронт. Страна, с которой сотрудничал задержанный, не указана.
Однако на видео, представленном УФСБ, виден флаг США.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Дома у задержанного нашли электронные носители информации.
УФСБ устанавливает круг лиц, которые могли выступать сообщниками задержанного.
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Алёна Самарева