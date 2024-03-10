На Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot

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Украинские аналитики выразили предположение о возможной роли предателей в уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot на территории Донецкой народной республики, сообщает издание «Страна.ua».
В материале отмечается, что некоторые эксперты не исключают вероятности предательства. Согласно этой гипотезе, кто-то из украинских военнослужащих мог передать информацию о маршруте передвижения комплекса «Пэтриот» российским силам.
Аналитики подчеркнули, что комплексы Patriot были атакованы российскими вооруженными силами, так как были перемещены ближе к линии фронта с целью противодействия воздушным атакам Вооруженных Сил России.
9 марта Минобороны России объявило о уничтожении пусковой установки ЗРК С-300, радиолокатора для наведения ракет и двух автомобилей сопровождения Вооруженных Сил Украины ударом из ракетного комплекса «Искандер».
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Аналитики подчеркнули, что комплексы Patriot были атакованы российскими вооруженными силами, так как были перемещены ближе к линии фронта с целью противодействия воздушным атакам Вооруженных Сил России.
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Артем Кузьмин