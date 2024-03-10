Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен

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Экипаж, обслуживающий пораженный в районе Покровска (ДНР) зенитно-ракетный комплекс Patriot, вероятнее всего, был полностью уничтожен. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, которого цитирует РИА Новости.
По словам Экса, настойчивость российских военных позволила обнаружить и одним ударом уничтожить сразу два комплекса, сократив возможности Украины по защите неба.
В свою очередь, немецкий журналист Юлиан Репке раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ) за размещение установок слишком близко к линии фронта и предоставление времени российским артиллеристам для их поражения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска (Донецкая Народная Республика). Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.
Изначально Минобороны РФ в субботу, 9 марта, сообщило, что в районе Покровска «оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300».
Однако позже о том, что это мог быть Patriot, заговорили и украинские эксперты. Они отмечают, что для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают авиабомбы, системы ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждены перемещать к линии фронта из-за чего они попадают в зону поражения. Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения «Пэтриота».
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«Украинцы потеряли до 13% своих пусковых установок Patriot в результате одной катастрофы», — подытожил журналист.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска (Донецкая Народная Республика). Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.
Изначально Минобороны РФ в субботу, 9 марта, сообщило, что в районе Покровска «оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300».
Однако позже о том, что это мог быть Patriot, заговорили и украинские эксперты. Они отмечают, что для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают авиабомбы, системы ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждены перемещать к линии фронта из-за чего они попадают в зону поражения. Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения «Пэтриота».
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Артем Путинцев