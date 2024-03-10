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Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен

10 марта 2024, 07:23
Фото: iStock/viper-zero

Фото: iStock/viper-zero

Экипаж, обслуживающий пораженный в районе Покровска (ДНР) зенитно-ракетный комплекс Patriot, вероятнее всего, был полностью уничтожен. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, которого цитирует РИА Новости.
По словам Экса, настойчивость российских военных позволила обнаружить и одним ударом уничтожить сразу два комплекса, сократив возможности Украины по защите неба.

«Украинцы потеряли до 13% своих пусковых установок Patriot в результате одной катастрофы», — подытожил журналист.


В свою очередь, немецкий журналист Юлиан Репке раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ) за размещение установок слишком близко к линии фронта и предоставление времени российским артиллеристам для их поражения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска (Донецкая Народная Республика). Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.

Изначально Минобороны РФ в субботу, 9 марта, сообщило, что в районе Покровска «оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300».

Однако позже о том, что это мог быть Patriot, заговорили и украинские эксперты. Они отмечают, что для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают авиабомбы, системы ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждены перемещать к линии фронта из-за чего они попадают в зону поражения. Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения «Пэтриота».

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#военные
#сша
#ракетный удар
#украина
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Минобороны: Над Белгородской областью сбиты два беспилотника
10 марта 2024, 07:13

Фото: iStock/vladj55

Российские средства ПВО за ночь с субботы на воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.

Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, за одни только сутки 18 февраля в этом регионе были сбиты 16 украинских беспилотников.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#белгородская область
#бпла
#пво
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Расчёт беспилотников ВС РФ «Орлан» помог уничтожить радиолокационную станцию ВСУ
10 марта 2024, 06:50

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Расчёт российских беспилотников «Орлан-10» помог российским артиллеристам уничтожить радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра с помощью высокоточного снаряда «Краснополь», выпущенного самоходной гаубицей ВС РФ «Мста-С». Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Оператором беспилотного комплекса была обнаружена позиция размещения радиолокационной станции противника. Незамедлительно координаты вражеской РЛС были переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее <...> После получения команды на огонь по цели расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» произвел выстрел и с 20 км уверенно поразил радиолокационную станцию», — рассказали в российском военном ведомстве.

БПЛА «Орлан-10» не только осуществляет воздушную разведку, но также днем и ночьюкорректирует огонь артиллерийских систем и сопровождает колонны противника, рассказал командир роты БПЛА с позывным «Степь».



Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР сообщил о том, что российский ОТРК «Искандер-М» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска. Позже этот факт подтвердили и украинские эксперты. Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.

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#вооружённые силы рф
#всу
#беспилотник
#минобороны рф
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Украинский генерал Мельник исчез после взрыва в Харькове 17 февраля
10 марта 2024, 06:08

Фото: iStock/ Irina Piskova

Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным «Марсель» исчез в информационном пространстве после взрыва в Харькове 17 февраля, передает РИА Новости.
Днем 17 февраля украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове.

«Харьков и область: идем в укрытие!» — написал тогда Мельник в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети заметили, что после этого генерал не написал в соцсети ни слова, хотя ранее он активно выкладывал сообщения. Отсутствуют с тех пор и упоминания о нем в украинской прессе.

Мельника назначили начальником Харьковского гарнизона в августе 2021 года.

На днях стало известно об уничтожении в Харьковской области пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в результате удара ОТРК «Искандер». Сообщалось о больших потерях среди наемников и членов украинских формирований.

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#всу
#Харьков
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Вице-премьер Крыма Мурадов: Новое контрнаступление окончательно погубит Украину
10 марта 2024, 03:24

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал гибель Украины и потерю человеческого ресурса в случае нового контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов», — сказал Мурадов в эксклюзивном интервью РИА Новости.

По его словам, новый командующий сухопутными войсками Украины Павлюк, анонсировавший контрудары, по всей видимости, намерен войти в историю как «генерал 200» и стать почетным гробовщиком в своей стране. Как отметил крымский вице-премьер, «в связи с такими мыслями военных стратегов киевского режима» он может лишь посочувствовать рядовым украинцам.

Ранее депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) равносильно самоубийству.

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#крым
#всу
#украина
#контрнаступление
#сво
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ВКС России применили на СВО абсолютно новую «чудо-бомбу»
Fighterbomber: Российские военные применили на СВО новый боеприпас УМПБ Д-30СН
10 марта 2024, 02:31

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Военно-космические силы (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции на Украине новую «чудо-бомбу», сообщил Telegram-канал Fighterbomber. Новый снаряд называется УМПБ Д-30СН, что в переводе означает «Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас» диаметром 30 сантиметров.
Боевая разработка представляет собой 30-сантиметровую трубу с блоками управления, спутниковой навигационной системой и крыльями. Данный боеприпас является многоцелевым, как указано в его наименовании «Межвидовой».

УМПБ Д-30СН может использоваться не только авиационным носителем, но и РСЗО типа «Торнадо-С» и другими наземными реактивными артиллерийскими системами. При этом к «чудо-бомбе» крепится реактивный двигатель, после чего она заряжается и запускается в сторону вражеских целей.

В настоящее время авиация применяет модификацию боеприпаса без реактивного двигателя, но это может измениться в ближайшем будущем, поскольку при применении последнего дальность применения УМПБ Д-30СН до 85-90 километров.

УМПБ Д-30СН является концептуальным аналогом планирующих авиабомб ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Подобные боеприпасы находятся и на вооружении стран НАТО — среди них можно упомянуть шведскую GLSDB, американскую планирующую авиабомбу Powered JDAM (PJDAM) и французскую AASM (HAMMER).

Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.

Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вкс
#сво
#бомба
#военная техника
#авиация
#оружие
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Министр юстиции: В Раду скоро внесут законопроект о мобилизации заключенных
10 марта 2024, 02:28

Фото: iStock/ Olena_Z

На следующей неделе в Верховную Раду Украины внесут законопроект о мобилизации осужденных и заключенных, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. Его слова передает «Страна.ua».
По мнению Малюськи, законопроект зарегистрируют на следующей неделе, а на ближайшем заседании Рады его рассмотрят в первом и втором чтениях. Это будет весной, не позже, полагает министр.

По его словам, тысячи заключенных и осужденных готовы стать военнослужащими. Сейчас эти категории граждан не подпадают под мобилизацию, даже если уже вышли на свободу. При этом, согласно новому законопроекту, не попадут под мобилизацию те, кто нарушал военную дисциплину, совершил преступления во время исполнения воинского долга или против государства. Из таких военных, мозможно, будут формировать отдельные отряды, добавил Малюська.

Ранее он сообщил, что на фронт могут отправить осужденных за коррупционные преступления или за нарушение ПДД. По его словам, речь идет по меньшей мере о 50 тыс. человек.

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#украина
#сво
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РИА Новости: Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке
10 марта 2024, 01:00

Фото: iStock/Zeferli

Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове и Снигиревке (Николаевская область), сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. При этом Воздушную тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных официальному Киеву частях Херсонской и Запорожской.
Ранее сообщалось о взрывах, которые прозвучали в подконтрольном Украине Херсоне.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ТАСС: Под Покровском в ДНР уничтожены три американских ЗРК Patriot
10 марта 2024, 00:41

Фото: iStock/MikeMareen

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
«При помощи ОТРК "Искандер-М", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска», — пишет ТАСС.

Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе Покровска «оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300».

Однако позже о том, что это мог быть Patriot, заговорили и украинские эксперты. Они отмечают, что для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают авиабомбы, системы ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждены перемещать к линии фронта из-за чего они попадают в зону поражения. Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения «Пэтриота».

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#днр
#ракетный удар
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#всу
#сво
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Bloomberg: На восстановление Украины могут выделить $1 трлн
10 марта 2024, 00:28

Фото: iStock/ Stadtratte

По оценкам Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины после конфликта правительства, топ-менеджеры крупнейших компаний и инвесторы могут выделить более $1 трлн государственного и частного капитала, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что с поправкой на инфляцию, это более чем в пять раз больше, чем финансируемый Соединенными Штатами план Маршалла по промышленному возрождению Европы после Второй мировой войны.

Турецкие компании уже восстанавливают украинские мосты и дороги, поставляют генераторы энергии и мобильные больницы. Немецкие и австрийские компании планируют создать в стране предприятия инфраструктуры и обороны, JPMorgan Chase & Co. ожидает рабочих групп для «предпроектного планирования», а Дания выделила €120 млн на восстановление судостроительного узла порта Николаева. Оборонный гигант Rheinmetall AG намерен построить на Украине предприятие по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Производитель стройматериалов Fixit строит производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG инвестирует в производство семян.

Однако пока, как отмечает агентство, выделение $1 трлн представляется нереальным: Киев уже несколько месяцев не может рассчитывать на более $60 млрд из Вашингтона из-за блокирования необходимой резолюции на Капитолийском холме и перспективы Украины получить западную, в основном, американскую помощь выглядят все более туманными.

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