ТАСС: Под Покровском в ДНР уничтожены три американских ЗРК Patriot

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Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
«При помощи ОТРК "Искандер-М", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска», — пишет ТАСС.Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.
Однако позже о том, что это мог быть Patriot, заговорили и украинские эксперты. Они отмечают, что для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают авиабомбы, системы ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждены перемещать к линии фронта из-за чего они попадают в зону поражения. Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения «Пэтриота».
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Артем Путинцев