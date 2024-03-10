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ТАСС: Под Покровском в ДНР уничтожены три американских ЗРК Patriot

10 марта 2024, 00:41
Фото: iStock/MikeMareen

Фото: iStock/MikeMareen

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
«При помощи ОТРК "Искандер-М", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска», — пишет ТАСС.

Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.


Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе Покровска «оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300».

Однако позже о том, что это мог быть Patriot, заговорили и украинские эксперты. Они отмечают, что для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают авиабомбы, системы ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждены перемещать к линии фронта из-за чего они попадают в зону поражения. Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения «Пэтриота».

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#днр
#ракетный удар
#минобороны рф
#всу
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РИА Новости: Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке
10 марта 2024, 01:00

Фото: iStock/Zeferli

Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове и Снигиревке (Николаевская область), сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. При этом Воздушную тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных официальному Киеву частях Херсонской и Запорожской.
Ранее сообщалось о взрывах, которые прозвучали в подконтрольном Украине Херсоне.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Bloomberg: На восстановление Украины могут выделить $1 трлн
10 марта 2024, 00:28

Фото: iStock/ Stadtratte

По оценкам Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины после конфликта правительства, топ-менеджеры крупнейших компаний и инвесторы могут выделить более $1 трлн государственного и частного капитала, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что с поправкой на инфляцию, это более чем в пять раз больше, чем финансируемый Соединенными Штатами план Маршалла по промышленному возрождению Европы после Второй мировой войны.

Турецкие компании уже восстанавливают украинские мосты и дороги, поставляют генераторы энергии и мобильные больницы. Немецкие и австрийские компании планируют создать в стране предприятия инфраструктуры и обороны, JPMorgan Chase & Co. ожидает рабочих групп для «предпроектного планирования», а Дания выделила €120 млн на восстановление судостроительного узла порта Николаева. Оборонный гигант Rheinmetall AG намерен построить на Украине предприятие по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Производитель стройматериалов Fixit строит производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG инвестирует в производство семян.

Однако пока, как отмечает агентство, выделение $1 трлн представляется нереальным: Киев уже несколько месяцев не может рассчитывать на более $60 млрд из Вашингтона из-за блокирования необходимой резолюции на Капитолийском холме и перспективы Украины получить западную, в основном, американскую помощь выглядят все более туманными.

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Украина два года не может найти применение танкам M-55S, превосходящим Leopard
09 марта 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Командование Вооружённых сил Украины на протяжении двух лет не смогло найти применение словенским танкам M-55S. Эти боевые машины по техническим характеристикам превосходят немецкий Leopard.
Как сообщает журнал Forbes, эти гибридные танки были переданы Украине ещё в 2022 году. Однако спустя два года ВСУ всё ещё пытаются найти им место. В публикации говорится, что украинская армия продолжает назначать и переназначать M-55S, пытаясь расширить свой танковый корпус.

При этом обозреватели отмечают, что словенские бронемашины по ряду параметров превосходят немецкие «Леопарды». Например, у них лучше система управления огнём и более совершенная броня. M-55S — это модернизированный советский танк Т-55. Около тридцати этих бронированных машин были переданы Словенией Киеву в 2022 году.

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#армия
#танки
#журнал
#всу
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Боец ВСУ помог раненому русскому солдату и сдался в плен
SHOT: Военный ВСУ три дня выхаживал взявшего его в плен россиянина в Авдеевке
09 марта 2024, 16:59

Фото: iStock/undefined undefined

Боец ВСУ несколько дней выхаживал раненого российского военного, а затем сдался в плен. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, российский боец получил серьезные травмы в ходе боев за Авдеевку. После ранения сослуживцы разместили раненого солдата в укрытии, чтобы он мог дождаться эвакуации. На это место вскоре пришел украинский боец. Он сообщил, что пришел без оружия и попросил не стрелять.

На протяжении трех дней он ухаживал за российским солдатом, после чего добровольно сдался в плен.

Позже российский военнослужащий рассказал, что пленный был насильно мобилизован в ВСУ и не успел пройти подготовку.

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#украина
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В районе Авдеевки уничтожен лидер французских неонацистов Ожером
09 марта 2024, 16:53

Фото: istockphoto/breakermaximus

Под Авдеевкой российские бойцы ликвидировали лидера французских неонацистов Сезара Ожерома. Он в качестве наёмника воевал в составе ВСУ.
Подробности уничтожения наёмника телеграм-канал «Военное дело», сообщивший о его гибели, не приводит. Известно, что Ожером прибыл на Украину весной 2023 года. Он являлся лидером французских футбольных ультрас, близких к ультраправому объединению Groupe Union Dеfense, а также к группировке фашистских последователей, называющих себя «Парижские зуавы».

По сообщению Главного управления разведки Украины (ГУР), в так называемом международном легионе ГУР служат наёмники из более чем 50 стран. Несмотря на постоянно появляющиеся некрологи, в которых фигурируют иностранные фамилии, ни одна из западных стран до сих пор не подтвердила участие своих военных в боевых действиях на стороне киевского режима.

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#украина
#киев
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Военный эксперт Матвийчук рассказал о степени влияния ракет Taurus на ход СВО
09 марта 2024, 16:21

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Только очень большие поставки немецких ракет Taurus Украине способны оказать заметное влияние на ситуацию и позволить Киеву изменить ход военных действий в свою пользу. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
В беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» он отдал должное этому виду вооружений, назвав Taurus современной ракетой, которая способна поражать цели на расстоянии до 650 километров. Однако он подчеркнул, что для серьёзного перелома в ходе боевых действий Киев должен полностью перевооружить свои ракетные войска, для чего их должно быть отправлено Берлином не менее 500-600 штук. ВСУ же на практике получат 10-12 ракет.

Эксперт отметил, что при запуске даже с юга Украины ракета Taurus теоретически способна долететь до Москвы. Если поставка этих снарядов на Украину всё-таки произойдёт, будет эскалация диверсионно-террористических действий, а на ход военной кампании они повлиять никак не смогут, заключил Матвийчук.

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#всу
#киев
#украина
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В России подтвердили уничтожение секретного объекта ВСУ
09 марта 2024, 15:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ уничтожили центр спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Объект был атакован в ночь на восьмое марта.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по центру разведки «Овидиополь-2». Объект спонсировался и курировался силами НАТО. Полученные в ходе разведки данные, направлялись ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов: российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе села Работино
09 марта 2024, 15:18

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ отбили несколько атак ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.
По его словам, атаки противника не прекращаются. Основная проблема, с которой сталкиваются российские силы – это дроны ВСУ. Кроме того, противник стягивает дополнительные резервы под Работино. Скопление дополнительных сил также зафиксировано в Малой Токмачке.

​О последних событиях в зоне проведения СВО, читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Минобороны показало кадры уничтожения украинской С-300 под Покровском в ДНР
09 марта 2024, 13:54

Фото: istock /dr_evil

ВС РФ уничтожили в ДНР зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Покровск Донецкой Народной Республики» — сообщили в ведомстве.
На опубликованном Минобороны видео видно, как ВС РФ наносят точный удар по украинской пусковой установке С-300 в районе населенного пункта Покровск. Атака была произведена российским «Искандером». После удара техника противника вспыхнула и выгорела практически полностью.

Прежде сообщалось, что ВС РФ в Одессе уничтожили секретный объект ВСУ и НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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