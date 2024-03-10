В Германии разозлились из-за уничтожения Patriot на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
На странице в социальной сети X (бывший Twitter) немецкий журналист Юлиан Репке высказал критику в адрес Вооруженных Сил Украины за размещение ЗРК Patriot слишком близко к линии фронта.
По его мнению, это дало России возможность нанести удар и уничтожить дорогостоящую систему. Репке отметил, что две пусковые установки Patriot были размещены менее чем в 40 километрах от фронта, на расстоянии менее 10 метров друг от друга.
Журналист утверждает, что ЗРК находились на этом месте достаточно долго, чтобы России было достаточно времени для наведения и запуска на них баллистической ракеты, которая уничтожила бы системы ПВО.
Видео, опубликованное Минобороны России накануне, показывает попадание ракеты комплекса «Искандер-М» по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, ударом был уничтожен ЗРК С-300, а также два американских ЗРК Patriot. Это уже не первый случай поражения ЗРК Patriot российскими военными: в конце февраля ЗРК Patriot также были атакованы высокоточным оружием, и тогда пострадали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
Читайте также:
Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен
ТАСС: Под Покровском в ДНР уничтожены три американских ЗРК Patriot
«Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР
Журналист утверждает, что ЗРК находились на этом месте достаточно долго, чтобы России было достаточно времени для наведения и запуска на них баллистической ракеты, которая уничтожила бы системы ПВО.
Читайте также:
Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен
ТАСС: Под Покровском в ДНР уничтожены три американских ЗРК Patriot
«Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР
Артем Кузьмин