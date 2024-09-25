В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски

Фото: iStock/Drazen Zigic
В Ташкенте учительница напала на ученика в свой первый рабочий день и попала на видео. Об этом информирует Uznews.
На опубликованных в сети кадрах видно, как преподавательница хватала мальчика за ухо, била его по лицу, пыталась душить, а также била головой о доску. Уточняется, что такая реакция женщины последовала после просьбы ученика вести урок на русском языке.
Учительница, которая на своем первом уроке разговаривала только на узбекском языке, это замечание не понравилось, так что она решила наказать подростка. Примечательно, что женщина работала в школе с испытательным сроком и еще не была принята в штат.
По словам педагога, она не жалеет о произошедшем, поскольку «Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Ребенок не получил тяжелых физических травм.
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Учительница, которая на своем первом уроке разговаривала только на узбекском языке, это замечание не понравилось, так что она решила наказать подростка. Примечательно, что женщина работала в школе с испытательным сроком и еще не была принята в штат.
По словам педагога, она не жалеет о произошедшем, поскольку «Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Ребенок не получил тяжелых физических травм.
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Екатерина Коршунова