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Киевлянка, обедавшая в заведении быстрого питания, устроила скандал, когда услышала русскую речь посетителей за соседним столиком.
Девушка бурно отреагировала на услышанное и в грубой форме сделала замечание молодым людям.
По мнению киевлянки на Украине «все плохо» лишь из-за того, что они используют русскую речь.
В начале октября 2024 года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал введение запрета русского языка в школах. Детям не будет разрешено говорить по-русски даже в перерывах между уроками.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго отметил, что их организация не поддерживает дискриминацию языков меньшинств в общественной жизни государства и выступает резко против нее. Сейф Маганго также сказал, что внимательно наблюдает за ситуацией на Украине.
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По мнению киевлянки на Украине «все плохо» лишь из-за того, что они используют русскую речь.
«Если бы вы не говорили по-русски, было бы все нормально. Потому что Украина начинается с каждого из вас», — заявила недовольная посетительница.
В начале октября 2024 года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал введение запрета русского языка в школах. Детям не будет разрешено говорить по-русски даже в перерывах между уроками.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго отметил, что их организация не поддерживает дискриминацию языков меньшинств в общественной жизни государства и выступает резко против нее. Сейф Маганго также сказал, что внимательно наблюдает за ситуацией на Украине.
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Ольга Енгалычева