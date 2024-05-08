На Украине жалуются на доминирование России в TikTok

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Глава центра при СНБО Украины Коваленко заявил о доминировании России в TikTok.
Об этом Андрей Коваленко заявил в разговоре с агентством Bloomberg. По его словам, россияне начали систематическую работу в TikTok и успешно используют эту платформу для продвижения своих целей.
Он считает, что Россия расширяет использование соцсети, чтобы поставить под сомнение легитимность президентства Владимира Зеленского и подорвать моральный дух граждан Украины.
Ранее стало известно, что на Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала. Как заявили в СНБО, мера необходима для борьбы с распространением «российской пропаганды» в сети.
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Он считает, что Россия расширяет использование соцсети, чтобы поставить под сомнение легитимность президентства Владимира Зеленского и подорвать моральный дух граждан Украины.
Ранее стало известно, что на Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала. Как заявили в СНБО, мера необходима для борьбы с распространением «российской пропаганды» в сети.
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Алёна Самарева