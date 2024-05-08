Макрон во время встречи с Си Цзиньпином не стал «есть русского»

Фото: РИА Новости / Ирина Калашникова
В ходе встречи президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином один из любимых десертов французского лидера не подали из-за его названия. Обл этом пишет Le Figaro.
Главы государства с супругами обедали на перевале Коль-дю-Турмале в Верхних Пиренеях, где планировалось угощение в видео торта из миндального печенья и пралине, который называется «русским».
Считается, что свое название десерт получил от рецепта, который, согласно легенде, пришел из Крыма.
До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при разговоре с фон дер Ляйен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Считается, что свое название десерт получил от рецепта, который, согласно легенде, пришел из Крыма.
«Его внешний вид, покрытый сахарной пудрой, также напоминает заснеженные равнины России», — пишет информагентство.Но на фоне политической обстановки в мире с целью недопущения дипломатического скандала было принято решение заменить десерт на черничный пирог. Также лидерам стран подали традиционный местный суп и тушеную лопатку ягненка с ветчиной из черной свинины Бигорре.
До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при разговоре с фон дер Ляйен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак