США проводят крупные военные учения в Европе

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Соединенные Штаты начали в Европе крупные противовоздушные и противоракетные военные учения Astral Knight 2024. Об этом проинформировала заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, передает ТАСС.
«Эти маневры являются частью крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США в 2024 году», — заявила представитель Пентагона.Учения начались в понедельник, 6 мая, и будут длиться 2 недели. В них задействуют более 50 самолетов и других летательных аппаратов, а также 5 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Ранее Сингх заявила, что армия США расследует подробности поездки задержанного на территории Российской Федерации военнослужащего Гордона Блэка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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