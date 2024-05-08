США проводят крупные военные учения в Европе

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе своего визита во Францию унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше общаясь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.