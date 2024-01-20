«Загнобят»: в ГД оценили рукопожатие украинки и россиянки на Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева, занимающая 170-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии и вышла в 1/8 финала. Благодаря этой победе россиянка поднялась сразу на 52 позиции в мировом рейтинге.