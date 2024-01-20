«Загнобят»: в ГД оценили рукопожатие украинки и россиянки на Australian Open

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр с российской спортсменкой Владой Минчевой на Australian Open.
Напомним, что Котляр и Минчева пожали друг другу руки после матча в рамках юниорского Australian Open, который завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки.
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