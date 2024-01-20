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Захарова дополнила слова Ермака об успешности контрнаступления ВСУ

Захарова заявила, что украинское контрнаступление успешно для России
20 января 2024, 15:16
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Контрнаступление ВСУ было успешным для России. Такое заявление в своём Telegram-канале сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью испанскому изданию El Mundo заявил, что считает контрнаступление украинской армии успешным. Также он упрекнул западных союзников в недостаточных поставках вооружения для ВСУ.

Захарова, в свою очередь, написала, что Ермак не договорил фразу до конца. По её словам она должна звучать как: «контрнаступление ВСУ довольно успешное», но «для России».

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#украина
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Президент Белоруссии Лукашенко получил травму, когда колол дрова
20 января 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Natalia Kokhanova

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынужден пропустить матч своей хоккейной команды в республиканской лиге 20 января. Соперником «Команды Первого» будет команда Могилевской области.
Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

Во время рабочего визита на белорусско-китайское предприятие «Белджи» Лукашенко признался, что травмировался во время колки дров. Лукашенко рассказал, что во время рубки ему на ступню свалилась 80-килограммовая колодка.

«Ходил-ходил — вроде ничего, а потом...», —рассказал президент Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что у белорусского президента Александра Лукашенко дома живет хамелеон Жорик. Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».

«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!», - сказано в посте.
По китайскому календарю 2024 год пройдёт под покровительством дракона. Также у Александра Лукашенко живет шпиц Умка.

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#белоруссия
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#александр лукашенко
#президент
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Захарова: Запад отошёл от лозунга о «стратегическом поражении» России
20 января 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Западные государства отошли от лозунга о нанесении «стратегического поражения» России. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, теперь от западных политиков всё чаще звучат речи о том, что России не дадут победить.

Захарова добавила, что пиарщики западных стран, скорее всего, сейчас работают над формулировкой следующего лозунга, с учётом существующих реалий.

Ранее телеканал CNN сообщал, что российско-украинский конфликт может продлиться ещё от двух до пяти лет. При этом в 2025 году ожидается второе контрнаступление Вооружённых сил Украины.

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#мария захарова
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#россия
#сша
#евросоюз
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Правительство РФ одобрило запрет на вылов рыбы Великобританией в Баренцевом море
20 января 2024, 13:08

Фото: iStock/taylanibrahim

Правительство России одобрило расторжение соглашения о ведении рыбного промысла Великобританией в водах Баренцева моря. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Решением правительства было осуществлено расторжение соглашения между Россией (Советским Союзом), Великобританией и Северной Ирландией от 1956 года.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что после введения запрета на рыболовство в российских территориальных водах, Великобритания может лишиться национального блюда фиш-энд-чипс, которое готовится из пикши и трески.

Власти Великобритании выразили обеспокоенность тем, что Россия может начать использовать военный флот для разгона британских рыболовецких судов.

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#россия
#великобритания
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#запрет
#рыба
#море
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Машков рассказал о содержании обращений граждан в приёмные кандидата Путина
Машков: более 12 тысяч обращений получили общественные приёмные кандидата Путина
20 января 2024, 12:15

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Более 12 тысяч обращений поступило в общественные приёмные кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил сопредседатель штаба, актёр и режиссёр Владимир Машков.
По его словам, на первом месте среди всех обращений – пожелания удачи, а также слова поддержки Владимиру Путину.

Ещё один сопредседатель штаба, главный врач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко подчеркнула, что большая часть людей, которые приходят в штаб, не высказывают жалобы, а выражают поддержку кандидату.

Также она добавила, что поступают обращения, затрагивающие вопросы мер социальной поддержки, а также вопросы сферы ЖКХ.

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#президент
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Конгрессвумен Грин: Зеленский просит мира, но США требуют продолжения конфликта
20 января 2024, 11:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский желает провести мирные переговоры с Россией, однако США требуют продолжения конфликта. Такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
В соцсети X она написала о том, что Зеленский на форуме в Давосе просил о проведении переговоров, а представители Вашингтона, наоборот, пытаются выбить дополнительное финансирование Киева на 60 миллиардов долларов.

По словам Грин, такие действия американских властей глупы, а сам конфликт уже давно превратился в войну США. Конгрессвумен призвала немедленно прекратить финансирование Украины.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также заявил о важности прекращения финансирования Киева и перехода к мирным переговорам.

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#сша
#украина
#переговоры
#владимир зеленский
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The Times: британская армия через 10 лет может сократиться на треть
20 января 2024, 11:26

Фото: istockphoto/ikholwadia

Издание The Times сообщает, что к 2026 году в вооруженных силах королевства служить будут 68 тысяч человек.
Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет, возможно, сократиться почти на треть.

В том случае, если сохранятся нынешние темпы сокращения численности армии, к 2026 году служить будут не 76 тысяч человек, а 68 тысяч. Это меньше личного состава Сил спецназначения ВС США. Ещё спустя 10 лет в британской армии останется только 52 тысячи человек.

Союзники обратили внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, в случае необходимости, и на изношенность военной техники.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент не ведутся обсуждения об отправке в страну иностранных военных. Об этом он сообщил в интервью газете Bild. Он отметил, что Украина согласна на любую помощь, однако отправка военных из других стран пока не рассматривается.

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#великобритания
#новости
#военные
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Посол Барбин назвал незаконными планы Дании о блокировке танкеров с нефтью из РФ
20 января 2024, 11:09

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Планы Дании о блокировке прохода танкеров с российской нефтью нарушают международное право. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Дания планирует проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её территориальные воды.

Посол подчеркнул, что Дания, будучи крупной судоходной державой, заинтересована в соблюдении правил Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и других документов, затрагивающих эти вопросы. Согласно им, блокировка прохода судов в проливах, используемых для международного судоходства, является нарушением. Также не позволяется проведение проверки без имеющихся на то веских оснований.

Барбин выразил надежду на то, что датские власти понимают эти нюансы и пересмотрят своё решение.

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#россия
#нефть
#судно
#евросоюз
#запрет
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В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
В ГД в понедельник внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
20 января 2024, 10:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за распространение ложных сведений о ВС РФ и призывы к совершению преступлений против России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что в понедельник, 22 января, будет представлен законопроект, позволяющий конфисковать деньги, ценности и иное имущество, которые используются в качестве финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Согласно проекту, будет ужесточена уголовная ответственность за публичные призывы к совершению преступлений против России, если они обусловлены политической, религиозной, национальной, идеологической или расовой ненавистью, а также враждой в отношении определённой группы граждан.

Также законопроект предполагает отнесение всех диверсионных преступлений к деятельности, угрожающей безопасности государства.

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#госдума
#законопроект
#вс рф
#имущество
#фейки
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Байден надеется на сделку по защите границы и помощи Украине
20 января 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский президент Джо Байден, говоря о сделке по выделению помощи Киеву в обмен на усиление защиты южной границы, сделал предположение, что на будущей неделе что-то может решиться хотя бы в сенате.
РИА Новости пишет, что споры о миграции были основной причиной, по которой конгрессу так и не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи украинской стороне и Израилю. По мнению республиканской оппозиции, подходы Байдена делают границу открытой.

Байден заявил, что его команда на протяжении нескольких недель работает с сенаторами по данному соглашению. Байден уверен в необходимости изменений в пограничной политике.

«Думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, хотя бы в сенате», - заявил Байден на конференции мэров американских городов. Кадры его выступления транслировал Белый дом.
Также сообщалось, что ядерное оружие Соединённых Штатов можно признать серьёзно устаревшим. Об этом писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на мнение председателя комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Роджера Уикера, а также сенатора Конгресса США Дебры Фишер.

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#сша
#политика
#украина
#израиль
#граница
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