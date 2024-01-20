Захарова дополнила слова Ермака об успешности контрнаступления ВСУ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Контрнаступление ВСУ было успешным для России. Такое заявление в своём Telegram-канале сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова, в свою очередь, написала, что Ермак не договорил фразу до конца. По её словам она должна звучать как: «контрнаступление ВСУ довольно успешное», но «для России».
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