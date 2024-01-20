Ещё одна страна объявила о блокировке членства Украины в НАТО

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем объявит ему о блокировке членства Украины в НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVS.
Встреча политиков состоится 24 января в украинском Ужгороде.
Фицо подчеркнул, что Словакия согласна лишь на предоставление гуманитарной помощи, отметив, что Украина не получит никакого вооружения. Такое решение связано с позицией Словакии, которая не совпадает с мнением других европейских политиков.
Также премьер государства подчеркнул, что намерен воспользоваться правом вето и блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе. Он объяснил это тем, что в случае вступления страны в него, значительно возрастёт угроза начала Третьей мировой войны.
Ранее правительство Словакии приняло решение отказаться от поставок вооружения Украине, отдав предпочтение гуманитарным грузам. В связи с этим, Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства о предоставлении Украине помощи в размере 40,3 миллионов евро. Это был бы 14-й пакет помощи Киеву от Словакии.
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Фицо подчеркнул, что Словакия согласна лишь на предоставление гуманитарной помощи, отметив, что Украина не получит никакого вооружения. Такое решение связано с позицией Словакии, которая не совпадает с мнением других европейских политиков.
Ранее правительство Словакии приняло решение отказаться от поставок вооружения Украине, отдав предпочтение гуманитарным грузам. В связи с этим, Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства о предоставлении Украине помощи в размере 40,3 миллионов евро. Это был бы 14-й пакет помощи Киеву от Словакии.
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Анастасия Чинкова