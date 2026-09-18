Юношеская сборная России по футболу сыграет на ЧМ с флагом и гимном
Юношеская сборная России по футболу примет участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА впервые за четыре года. Команда выступит с государственным флагом и гимном.
Как подчеркнули в Российском футбольном союзе (РФС) на платформе «Макс», это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, где отечественная команда будет участвовать с национальной символикой. На предварительном этапе россияне встретятся на поле со сборными Афганистана, Джибути, Сьерра‑Леоне, Судана и Турции. Далее её ждут ещё пять матчей — соперниками станут команды, занявшие аналогичные позиции в своих группах.
Фестиваль, в котором примут участие 191 сборная, состоится в Азербайджане. Мероприятие будет проходить в период с 22 по 31 октября.
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