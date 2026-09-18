Новый вид кошек обнаружили впервые за 100 лет

18 сентября 2026, 01:48

В Боливии обнаружили новый вид кошек

Фото: iStock/Chris Daniels

В Боливии нашли ранее неизвестный вид диких кошек — ему дали название Leopardus tilcayo (тигровая кошка тилкайо). Как сообщил National Geographic, это первое описание нового вида за последние 100 лет.