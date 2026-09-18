Новый вид кошек обнаружили впервые за 100 лет
В Боливии нашли ранее неизвестный вид диких кошек — ему дали название Leopardus tilcayo (тигровая кошка тилкайо). Как сообщил National Geographic, это первое описание нового вида за последние 100 лет.
Первые наблюдения за ними учёные провели ещё в 2016 году, однако подтвердить открытие удалось только после продолжительной работы. Ключевую роль сыграл лабораторный анализ, который позволил выделить вид среди родственных представителей и доказать его уникальность.
Внешне тилкайо заметно отличается от других малых кошек региона. Размер животного меньше, чем у средней домашней кошки. Характерные черты — леопардовый окрас с плотными пятнами и округлые уши, не свойственные местным видам.
Ареал обитания тилкайо ограничен территорией Южной Америки, вид считается редким. Теперь экологи намерены разработать меры по сохранению и защите этой популяции.
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