На улице Мичурина в Кемерове завершили ключевой этап модернизации теплосетей

09 сентября 2025, 10:35

Фото: iStock/DmyTo

В Кемерове на улице Мичурина завершили работы по модернизации теплосетей. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Сибирскую генерирующую компанию Кузбасс.





Отмечается, что специалисты заменили 186 метров изношенных труб и обновили оборудование тепловой камеры у дома 41.





«Потребители, временно получавшие горячее водоснабжение по резервной схеме, переведены на постоянную подачу», — говорится в материале.

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия были завершены до 1 сентября», — приводит издание слова Бирюкова.