На улице Мичурина в Кемерове завершили ключевой этап модернизации теплосетей
В Кемерове на улице Мичурина завершили работы по модернизации теплосетей. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Сибирскую генерирующую компанию Кузбасс.
Отмечается, что специалисты заменили 186 метров изношенных труб и обновили оборудование тепловой камеры у дома 41.
«Потребители, временно получавшие горячее водоснабжение по резервной схеме, переведены на постоянную подачу», — говорится в материале.
До конца текущей недели утеплят новые трубы минеральной ватой и стеклопластиком, смонтируют гидроизолированные перекрытия и проведут обратную засыпку. Также планируют провести работы по восстановлению асфальтового покрытия и газона.
Полностью завершить благоустройство территории планируют до конца сентября.
Тем временем в Москве к отопительному сезону своевременно подготовили все жилые дома и значимые социальные объекты. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия были завершены до 1 сентября», — приводит издание слова Бирюкова.
Он уточнил, что готовиться к отопительному сезону в Москве начали в ещё мае. За это время проверили все системы и оборудование для обеспечения их бесперебойной работы.