В Ступине до 15 сентября проведут пробные топки в котельных

03 сентября 2025, 14:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В городском округе Ступино стартует финальный этап подготовки к отопительному сезону. До 15 сентября там проведут пробные топки котельных, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Подготовку к зиме обсудили на общегородском совещании под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских.



Основная часть работ в 843 многоквартирных домах завершена. Управляющие организации провели гидравлические испытания систем отопления, промывку сетей, восстановили теплоизоляцию, отремонтировали кровли. По итогам подготовки оформлено 843 паспорта готовности, устранено более 600 выявленных нарушений. Теперь коммунальщикам предстоит пробный запуск всей системы.

«При пробной топке мы проверяем давление в сетях, работу насосов, отлаживаем автоматику. Это позволяет выявить и устранить скрытые проблемы до того, как ударят морозы, гарантировать, что система работает как единый слаженный механизм», – пояснил замглавы округа Сергей Медведев.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



«Все работы по подготовке теплосетей и котельных должны быть завершены в ближайшее время. Пробные топки станут финальной проверкой. Важно, чтобы Ступино вошло в новый отопительный период полностью готовым, чтобы гарантировать жителям тепло и комфорт в домах», – подчеркнул Мужальских.