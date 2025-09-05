В Ивантеевке обновляют котельную, снабжающую теплом 27 МКД и три соцобъекта
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов осмотрел котельную в Студенческом проезде в Ивантеевке. Она вошла в перечень объектов, капремонт которых проводят в рамках государственной программы по развитию ЖКХ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Объект обеспечивает теплом 27 многоквартирных домов и три социальных объекта. Сейчас идёт установка теплообменного оборудования и коллекторов для подключения к общей сети. Также проводятся армирование напольного фундамента и заливка основания под дымовую трубу.
«Каждый день контролируем темпы работ на объектах, вошедших в госпрограмму. По поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в округе проходит масштабная модернизация объектов ЖКХ. Это ВЗУ, котельные, коллекторы и теплосети. Обновление котельной в Студенческом проезде – уверенный шаг к серьёзным переменам в сфере ЖКХ», – сказал Красноцветов.
Он добавил, что в ходе реконструкции на объекте установят пять котлоагрегатов суммарной мощностью 22 мВт.