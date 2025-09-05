В Кузбассе стартовал отопительный сезон

05 сентября 2025, 09:25

В пятницу, 5 сентября, в Новокузнецком городском округе начнут подавать отопление в школы и детские сады, а 8 сентября тепло появится в учреждениях Гурьевского муниципального округа. Об старте отопительного сезона в Кемеровской области сообщает «Сiбдепо».





Отмечается, что сначала батареи включат в образовательных учреждениях, а уже после — в домах.





«Первой тепло получит Кузедеевская школа-интернат. 5 сентября в здание будет подано отопление. Ещё в 18 образовательных учреждениях округа тепло появится с 8 сентября», — сообщил глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин.

«С 10 по 11 сентября с 8 до 17 часов будет производиться наполнение системы отопления по сельским поселениям Гурьевского округа и в городе Салаир», — рассказал глава округа Станислав Черданцев.

«К работе в осенне-зимний период готовы свыше 9 тыс. км магистральных и 9,2 тыс. км разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов», — привозит издание слова Бирюкова.