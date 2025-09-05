В Кузбассе стартовал отопительный сезон
В пятницу, 5 сентября, в Новокузнецком городском округе начнут подавать отопление в школы и детские сады, а 8 сентября тепло появится в учреждениях Гурьевского муниципального округа. Об старте отопительного сезона в Кемеровской области сообщает «Сiбдепо».
Отмечается, что сначала батареи включат в образовательных учреждениях, а уже после — в домах.
«Первой тепло получит Кузедеевская школа-интернат. 5 сентября в здание будет подано отопление. Ещё в 18 образовательных учреждениях округа тепло появится с 8 сентября», — сообщил глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин.
8 сентября возобновится подача тепла в школы Гурьевского муниципального округа.
«С 10 по 11 сентября с 8 до 17 часов будет производиться наполнение системы отопления по сельским поселениям Гурьевского округа и в городе Салаир», — рассказал глава округа Станислав Черданцев.
Жителей попросили проверить инженерное оборудование и по возможности находиться дома.
Тем временем в Москве завершено проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
«К работе в осенне-зимний период готовы свыше 9 тыс. км магистральных и 9,2 тыс. км разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов», — привозит издание слова Бирюкова.
Он добавил, что подготовка к отопительному сезону в столице полностью завершена.