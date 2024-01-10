На улице Юннатов в Химках восстановили отопление и горячее водоснабжение

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жителям улицы Юннатов в Химках восстановили отопление и подачу горячей воды, отключённые из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщили в администрации округа.
«Все жители домов 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 19 на улице Юннатов были проинформированы. Сегодня сотрудники «ТСК Мосэнерго» планируют провести демонтаж узла учёта тепловой энергии в Центральном тепловом пункте 2311», – говорится в сообщении.В прошедшем году в Химках стартовала трёхлетняя инвестиционная программа, в рамках которой заменят 42 участка теплосети протяжённостью 26 км. Предполагается, что качество теплоснабжения улучшится в 900 многоквартирных домах, где живут более 200 тыс человек.
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Лора Луганская