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На улице Юннатов в Химках восстановили отопление и горячее водоснабжение

10 января 2024, 16:18
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жителям улицы Юннатов в Химках восстановили отопление и подачу горячей воды, отключённые из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщили в администрации округа.
«Все жители домов 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 19 на улице Юннатов были проинформированы. Сегодня сотрудники «ТСК Мосэнерго» планируют провести демонтаж узла учёта тепловой энергии в Центральном тепловом пункте 2311», – говорится в сообщении.
В прошедшем году в Химках стартовала трёхлетняя инвестиционная программа, в рамках которой заменят 42 участка теплосети протяжённостью 26 км. Предполагается, что качество теплоснабжения улучшится в 900 многоквартирных домах, где живут более 200 тыс человек.


По данным администрации, сейчас уже заменили 15 участков трубопровода, отремонтировали ещё более 100 км сети, модернизировали 15 котельных и 88 тепловых пунктов.

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#московская область
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Эксперты Давоса назвали главную мировую проблему
Эксперты Давоса впервые поставили дезинформацию на первое место среди рисков
10 января 2024, 16:44

Фото: iStock/Hendra Su

Дезинформация и ложная информация впервые возглавили список самых больших краткосрочных глобальных рисков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад о глобальных рисках, который подготовлен Всемирным экономическим форумом.
Эксперты особенно выделяют тот факт, что распространение ложной информации более не требует определенных навыков и может осуществляться благодаря искусственному интеллекту, что уже привело «к взрывному росту фальсифицированной информации».

Согласно информации источника, экстремальные погодные условия и серьезные климатические изменения вызывают у экспертов наибольшую долгосрочную озабоченность. При этом риски обострения вооруженных противостояний воспринимаются как весьма возрастающие.

Уточняется, что в опросе принимало участие более 1400 различных экспертов и политических фигур. Примечательно, что данный опрос ​завершили до обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

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#информация
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В социальных учреждениях Климовска подключают отопление
10 января 2024, 16:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Специалисты работают над подключением отопления в социальных учреждениях микрорайона Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В поликлинику на проспекте 50 лет Октября постепенно пускают тепло.
«На территории взрослого отделения основные работы завершили. Отогреваем помещения, на это потребуется около суток. Приём здесь начнут уже в понедельник. В детском отделении ситуация сложнее: около 100 м трубы поменяли, специалисты вскрыли асфальт, осталось врезаться. До конца дня планируем закончить», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

Как заявил Воробьёв, сейчас без тепла остаётся 12 многоэтажных домов Климовска, в 146 тепло есть.

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#тепло
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
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Попкорн и шапка Деда Мороза: пассажиры забыли в аэроэкспрессах более 200 предметов
10 января 2024, 15:52

Фото: пресс-служба компании «Аэроэкспресс»

Более 200 предметов забыли пассажиры в поездах «Аэроэкспресс» за время новогодних праздников, чаще всего это были шапки, перчатки, сумки, телефоны и зарядные устройства, однако встречались и необычные находки, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Среди забытого пассажирами была обнаружена красная шапка Деда Мороза, настольная игра «Монополия», попкорн, соковыжималка и восемь плиток шоколада», — отмечается в сообщении.
40 забытых предметов сотрудники уже вернули владельцам.

Пассажирам также напомнили, что в случае потери вещей следует обратиться на горячую линию «Аэроэкспресса» или лично к специалисту в терминале компании. Нужно будет написать заявление о потере и указать контактную информацию. По указанным данным придёт ответ на заявку.

Если потеря обнаружится на складе забытых вещей, приехать за ней надо будет с документом, подтверждающим личность заявителя. О приезде следует предупредить сотрудников по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 или 8 (495) 663-84-10 за сутки до визита. Склад расположен рядом с Белорусским вокзалом по адресу: Москва, улица Нижняя, дом №17.

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Жителям Подмосковья рассказали, как избежать травм при катании с горок
10 января 2024, 15:49

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как избежать травм при катании с горок. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Дежурные смен подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» 10 января провели патрулирование в местах массового катания со снежных спусков, которые расположены в городских округах Подмосковья.

«Стихийные горки не отвечают требованиям безопасности и часто расположены в опасных местах — возле оживлённых автотрасс, водоёмов с неокрепшим льдом и возле железнодорожных путей. Любители зимних развлечений рискуют на огромной скорости въехать в дерево, столб или забор, а также порезаться об прутья арматуры, куски льда, бытовой мусор, который может скрываться под снегом. Спасатели объяснили, что необходимо выбирать специально оборудованные горки, чтобы избежать несчастных случаев и не испортить себе отдых», — подчеркнул замначальника госучреждения Игорь Сорокин.

Стоит отметить, что сотрудники также проинформировали гостей и жителей региона о том как определить ​горки, отвечающие правилам безопасности.

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В Московской области у зимних грибников начался сезон охоты
10 января 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Зимние грибники вышли на охоту в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В зимний период в лесах Подмосковья можно обнаружить несколько видов съедобных грибов, которые приспособились к холодам.

«В Подмосковных лесах в зимний период удачливый и знающий грибник может отыскать опенок зимний, устричную вешенку, дрожалку оранжевую — грибы являющиеся съедобными. <…>Зимняя грибная охота — это очень увлекательное занятие, ведь можно не только поискать грибы, но и прокатиться на лыжах, понаблюдав красоту зимнего леса и, возможно, увидеть его обитателей », — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что лучшим временем сбора опенка зимнего и вешенки устричной является конец октября — ноябрь, однако гриб устойчив к морозам и может собираться вплоть до наступления весенней оттепели.

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#тихон фирсов
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В пяти восточных округах Подмосковья повысили надежность электроснабжения
10 января 2024, 15:48

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики повысили надежность электроснабжения пяти городских округов на востоке Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Специалистами компании «Россети Московский регион» были установлены 13 элегазовых выключателей на шести подстанциях восточного Подмосковья.

«Пять коммутационных аппаратов появились на подстанции 220 кВ «Восточная», располагающейся в Реутове, три выключателя — на подстанции 110 кВ «Дятлово» в городском округе Зарайск. Еще два элегазовых выключателя установлены на подстанции 110 кВ «Бережки» в Егорьевске и по одному — на подстанциях 110 кВ «Купавна» Богородского городского округа, «Митяево» и «Бакунино» в городском округе Коломна», — подчеркнули в министерстве.

Также повышение надежности электроснабжения будет проводиться и в других округах Московской области.

Стоит отметить, что нергетики компании планируют монтаж еще четырех элегазовых выключателей в Егорьевске и Луховицах.

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Воробьёв рассказал подольчанам, кто отремонтирует пострадавшие квартиры
10 января 2024, 15:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Госжилинспекция отремонтирует квартиры жителей подольского района Климовск после аварии в системе теплоснабжения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с управдомами, отвечая на вопрос о компенсациях.
«Если ваши дома или квартиры пострадали, затопило комнату или стену, то здесь у нас есть ГЖИ. Можно написать заявление. Мы также обнулили платёжку по отоплению за январь, а за электричество будем брать по показателям декабря», – отметил глава региона.
По словам Воробьёва, стойка Госжилинспекции будет находиться в универсальном спортивном центре «Юность». Там можно будет обратиться к специалистам и заполнить заявление. Губернатор подчеркнул, что все батареи, которые пришлось вырезать в квартирах, установят бесплатно.

Жильцам обещали и моральную компенсацию. Сейчас прорабатывается вопрос, как это сделать.
«Возможно, выплатим субсидии на тарифы ЖКХ или единовременную выплату», – пояснил губернатор.
4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена её модернизация.

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#московская область
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#губернатор
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Жителям Электростали восстановили подачу ХВС после временного отключения
10 января 2024, 15:32

Фото: istockphoto /ronstik

Жителям Электростали на улице Ялагина вернули ХВС после временного отключения. Об этом сообщила администрация городского округа Электросталь.
В городском округе Электросталь на улице Ялагина 10 января была временно отключена подача холодного водоснабжения в шести домах.

Это было связано с технологическими нарушениями оборудования. Данную информацию сообщила администрация городского округа.

На данный момент в домах 16, 18, 18а, 24, 24а и 26 на улице Ялагина полнрстью восстановили подачу холодней воды.

Стоит отметить, что жители могут обратиться с проблемами отопления и подачи водоснабжения в ЕДС ЖКХ Восток по телефону 8 (800) 775-00-60.

Ранее с 11 декабря на территории всего городского округа Электросталь по согласованию с Правительством Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной работы этой частной котельной.

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#водоснабжение
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Объекты теплоснабжения в Подольске модернизируют за 1,2 млрд рублей
10 января 2024, 15:22

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В городском округе Подольск планируют модернизировать несколько котельных и проложить новую теплотрассу. На это выделено 1,2 млрд рублей, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Системы теплоснабжения муниципалитета требуют масштабного обновления. Работы по увеличению надёжности коммуникаций стартовали в прошедшем году. В этом году нарастим темпы. Запланировали модернизировать нескольких котельных, проложить новые теплотрассы в микрорайонах Силикатная, Центральный, Шепчинки и Восточный. На эти цели уже выделено порядка 1,2 млрд рублей», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Он уверен, что новый отопительный сезон округ встретит с новой инфраструктурой.

4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена её модернизация.

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