Воробьёв рассказал подольчанам, кто отремонтирует пострадавшие квартиры

Госжилинспекция отремонтирует квартиры жителей подольского района Климовск после аварии в системе теплоснабжения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с управдомами, отвечая на вопрос о компенсациях.
«Если ваши дома или квартиры пострадали, затопило комнату или стену, то здесь у нас есть ГЖИ. Можно написать заявление. Мы также обнулили платёжку по отоплению за январь, а за электричество будем брать по показателям декабря», – отметил глава региона.По словам Воробьёва, стойка Госжилинспекции будет находиться в универсальном спортивном центре «Юность». Там можно будет обратиться к специалистам и заполнить заявление. Губернатор подчеркнул, что все батареи, которые пришлось вырезать в квартирах, установят бесплатно.
«Возможно, выплатим субсидии на тарифы ЖКХ или единовременную выплату», – пояснил губернатор.4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.
Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена её модернизация.
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Лора Луганская