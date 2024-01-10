Объекты теплоснабжения в Подольске модернизируют за 1,2 млрд рублей

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
В городском округе Подольск планируют модернизировать несколько котельных и проложить новую теплотрассу. На это выделено 1,2 млрд рублей, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Системы теплоснабжения муниципалитета требуют масштабного обновления. Работы по увеличению надёжности коммуникаций стартовали в прошедшем году. В этом году нарастим темпы. Запланировали модернизировать нескольких котельных, проложить новые теплотрассы в микрорайонах Силикатная, Центральный, Шепчинки и Восточный. На эти цели уже выделено порядка 1,2 млрд рублей», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Он уверен, что новый отопительный сезон округ встретит с новой инфраструктурой.
Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена её модернизация.
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Лора Луганская