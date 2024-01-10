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Объекты теплоснабжения в Подольске модернизируют за 1,2 млрд рублей

10 января 2024, 15:22
Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В городском округе Подольск планируют модернизировать несколько котельных и проложить новую теплотрассу. На это выделено 1,2 млрд рублей, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Системы теплоснабжения муниципалитета требуют масштабного обновления. Работы по увеличению надёжности коммуникаций стартовали в прошедшем году. В этом году нарастим темпы. Запланировали модернизировать нескольких котельных, проложить новые теплотрассы в микрорайонах Силикатная, Центральный, Шепчинки и Восточный. На эти цели уже выделено порядка 1,2 млрд рублей», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Он уверен, что новый отопительный сезон округ встретит с новой инфраструктурой.


4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена её модернизация.

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Воробьёв рассказал подольчанам, кто отремонтирует пострадавшие квартиры
10 января 2024, 15:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Госжилинспекция отремонтирует квартиры жителей подольского района Климовск после аварии в системе теплоснабжения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с управдомами, отвечая на вопрос о компенсациях.
«Если ваши дома или квартиры пострадали, затопило комнату или стену, то здесь у нас есть ГЖИ. Можно написать заявление. Мы также обнулили платёжку по отоплению за январь, а за электричество будем брать по показателям декабря», – отметил глава региона.
По словам Воробьёва, стойка Госжилинспекции будет находиться в универсальном спортивном центре «Юность». Там можно будет обратиться к специалистам и заполнить заявление. Губернатор подчеркнул, что все батареи, которые пришлось вырезать в квартирах, установят бесплатно.

Жильцам обещали и моральную компенсацию. Сейчас прорабатывается вопрос, как это сделать.
«Возможно, выплатим субсидии на тарифы ЖКХ или единовременную выплату», – пояснил губернатор.
4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена её модернизация.

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#московская область
#подмосковье
#котельная
#климовск
#подольск
#ремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
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Изумруд с «голой» вечеринки Ивлеевой стало невозможно продать
10 января 2024, 15:10

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Изумруд стоимостью 23 миллиона рублей, который был надет на бедра блогера Анастасии Ивлеевой, стало невозможно продать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, речь идет об украшении, которое красовалось на обнаженных ягодицах Ивлеевой во время «голой вечеринки».

По информации портала, изумруд оказался арендованным. Ювелирная компания намеревалась продать украшение после мероприятия, однако покупателей смутила скандальная история и изумруд до настоящего времени реализовать не удалось.

Владельцем украшения оказался частный коллекционер, который пришел в ярость после того, как увидел видео со скандальной вечеринки и то, на какую часть тела было надето ожерелье.

Прежде сообщалось, что столичный Суд клуб «Мутабор» на 90 суток приостановил работу после «голой вечеринки» по решению суда.

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#скандал
#блогер
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Подольские депутаты одобрили передачу котельной патронного завода муниципалитету
10 января 2024, 15:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Совет депутатов Подольска единогласно одобрил передачу котельной Климовского специализированного патронного завода в собственность муниципалитета. Об этом сообщили ТАСС в совете депутатов.
Уточняется, что депутаты приняли решение единогласно.

4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена её модернизация.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подольск
#депутаты
#климовск
#котельная
#подмосковье
#московская область
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Депутат Лантратова заявила о необходимости социальных полок в магазинах
10 января 2024, 14:54

Фото: istockphoto.com/FabrikaCr

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что социальные полки с бесплатными продуктами для пенсионеров и социально незащищённых категорий граждан смогут оказать определённую помощь таким группам населения.
«Много лет назад, работая ответственным секретарём СПЧ, я поднимала эту тему, проанализировав международный опыт. Идея в том, чтобы магазины создавали «социальные полки», где нуждающиеся пенсионеры и другие социально уязвимые категории могли бы бесплатно брать продукты с истекающим сроком годности. Но не с истёкшим, не просроченные товары, а близкие к окончанию срока годности», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

Ранее Яна Лантратова выступила за распространение звания «Ветеран труда» на всех лиц, имеющих значительный стаж трудовой деятельности в определённых профессиях. Она напомнила, что сейчас люди, имеющие это звание, имеют ряд льгот за добросовестный многолетний труд.

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#пенсионеры
#льготы
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#магазины
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Россиян предупредили об аномальных холодах
Синоптик Варакин предупредил об аномально низких температурах
10 января 2024, 14:39

Фото: istockphoto.com/Leonid Ikan

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в некоторых регионах России ожидается аномальный холод.
«Аномально холодно у нас в Забайкалье, Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае, Амурской области. Аномалии в Приморском федеральном округе, включая Татарстан, Мордовию, — там на 8 °С ниже климатической нормы», — поделился в беседе с RT Варакин.

А вот европейскую территорию России уже завтра ожидает потепление, хотя и со снегопадом. Однако, по словам специалиста, уже к Старому Новому году и в центральную часть страны придут низкие температуры.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леу заявлял об увеличившихся сугробах в Москве.

«В столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова достигла 24 см, прибавка за сутки составила 3 см. Такое значение практически укладывается в рамки климата – по норме для 10 января высота снежного покрова должна составлять четверть метра», – приводит АГН «Москва» соответствующее сообщение специалиста.

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Старый Новый год 2024: история, традиции, правила и гадания
10 января 2024, 14:21

Фото: istockphoto / Valentina Perfilyeva

Новый год – праздник, который с особой торжественностью отмечается практически во всех уголках планеты. За ним следует целая нерабочая неделя, а завершение выходных приходится на середину января. Именно старый Новый год принято считать завершением череды зимних каникул. Многие после этого торжества убирают ёлку и возвращаются в прежний рабочий ритм. О том, когда появился праздник, почему он так называется и как его принято отмечать, расскажет редакция «Радио 1».

Какого числа отмечают старый Новый год 2024


Старый Новый год всегда отмечается в ночь с 13 на 14 января. Его празднуют не только в России, но и в Румынии, Греции, Македонии, Сербии и ряде других стран. Праздник не является официальным, поэтому считается рабочим днем.

Почему старый Новый год так называется?


Название торжества объясняется утверждением нового календаря. То есть старый Новый год — это Новый год по старому стилю.

Старый Новый год: история праздника


Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год
Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год

14 февраля 1918 года был выпущен декрет, согласно которому СССР отказался от юлианского календаря в пользу григорианского, принятого в большинстве стран Запада. Разница между старым и новым стилем составила 13 дней. Таким образом, привычный Новый год, еще с петровских времен отмечаемый 1 января, сместился на 13-е число. Фактически это прежний Новый год.

На сегодняшний день торжество отмечается большинством россиян, однако с меньшим размахом нежели Новый год. Для многих это символичный праздник, который завершает январские каникулы. После старого Нового года из дома выносят ёлки и снимают украшения.

Старый Новый год: традиции праздника


Вечером 13 января было принято колядовать. Считалось, что праздник нужно отметить как можно веселее, чтобы в будущем году сопутствовала удача. На старый Новый год люди наряжаются, зовут гостей, готовят праздничные блюда.

Ночь с 13 на 14 января считается лучшим временем для гаданий. Помимо ворожбы на бумаге, рисе, зеркалах, свечах и т.д., также пользуются популярностью вареники с «сюрпризом». Вместо начинки в один из вареников кладут кольца, и тот, кому он достанется вскоре обретет семейное счастье.

Приметы на старый Новый год


Если в день торжества человек получает за что-то деньги, то год будет прибыльным и удачливым. На достаток также укажет гость, который первым войдет в дом. Если это мужчина – жизнь будет в достатке.

Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно утилизировать новогодние украшения
Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно утилизировать новогодние украшения


Как отмечать Старый Новый год 2024


Старый Новый год принято отмечать в кругу семьи. Накрывается богатый стол, важным блюдом считается поросенок. Собравшиеся должны быть празднично одеты. После завершения ужина принято выходить на улицу. В настоящее время праздник часто завершается салютами, тогда как предки сжигали сноп соломы из последнего урожая.


Святочные гадания на Старый Новый год


В ночь с 13 на 14 января темные силы отвечают на все вопросы. Считалось, что это лучшее время для гаданий. Самым популярным было гадание на крупе или рисе.

Девушка брала чашу с крупой и произносила «Скажи, судьба, чего же мне ждать: доброго или злого» и загадать желание. Затем содержимое чашки высыпалось на стол. Девице следовало сосчитать плохие зерна. Если число нечетное – желание не сбудется и наоборот.

Главным способом узнать свою судьбу считалось гадание на воске. Его растапливают в металлической миске, а в другую наливают воду. Жидкий воск выливался в чашу с водой, где он принимал различные формы. Получившиеся фигуры свободно трактовали.

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#праздник
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#каникулы
#выходные
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Глава Воскресенска Малкин встретился с жителями микрорайона Лопатинский
10 января 2024, 14:20

Фото: Светлана Плотникова

Жители микрорайона Лопатинский г.о. Воскресенск рассказали главе о ситуации с отоплением. Об этом сообщил корреспондент.
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно со своим заместителем по вопросам ЖКХ Александром Черняевым обсудил с жителями микрорайона Лопатинский вопросы, связанные с отоплением.

«Сложность с отоплением и горячим водоснабжением связана с серьёзным износом сетей. Мы создали дополнительные бригады, чтобы оперативно устранять какие-либо аварии. Домов, где полностью отсутствует отопление, у нас нет», – отметил замглавы по вопросам ЖКХ Александр Черняев.

По итогам встречи, было выяснено, что в дом №32 по улице Центральной отопление поступает в полном объёме. В квартирах тепло, термометр показывает 22 градуса. Также здесь был завершён капитальный ремонт дома, в ходе которого были выполнены такие работы, как ремонт кровли, утепление фасада, замена системы внутреннего газопровода, вынос газопровода из подъездов, установка датчиков загазованности с клапанами.

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#воскресенск
#дом
#ремонт
#отопление
#капитальный ремонт
#аварии
#тепло
#дома
#подмосковье
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Воробьёв: в Климовске без тепла остаются только 12 многоэтажек
10 января 2024, 14:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В пострадавшем от аварии в котельной подольском микрорайоне Климовск без тепла сейчас остаются 12 многоэтажных жилых домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Всего без тепла у нас остаётся 12 многоэтажных домов, в 146 тепло есть. У нас ещё остались непростые точки. Одна из самых сложных – узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Там работают ребята из Мосводоканала с бригадиром Антоном Агеевым. Во время нашего первого ночного объезда он рассказывал, как обстоят дела. Сегодня встретились снова. Работы много – весь узел придётся переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18 часам», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
По его словам, тогда можно будет дать тепло ещё в три дома: 16 и 16А на проспекте 50 лет Октября и 14/6 на Театральной улице.

В ночь на 4 января из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Это произошло на фоне аномальных морозов в Московском регионе. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад.

Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.

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#подольск
#климовск
#котельная
#московская область
#отопление
#теплоснабжение
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
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У беженцев с Украины за границей массово отбирают детей
«Страна»: у украинских беженцем за границей массово забирают детей
10 января 2024, 14:15

Фото: iStock/Animaflora

У украинских беженцев в Европе массово отбирают детей и лишают их родительских прав. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Издание ранее сообщало о нескольких подобных случаях в Германии. Такой же инцидент зафиксирован на этот раз в Британии. В Лондоне у 34-летней украинки Виктории Щелко, которая на родине была участницей различных шоу и моделью, три месяца назад забрали десятилетнюю дочь. Причина не называется.

Согласно сообщению, по делу Щелко прошло уже несколько судебных заседаний, по итогам которых женщине запретили приближаться к ребенку, а также сдать паспорта и удалить из соцсетей всю информацию об этом.

«Страна» утверждает, что таких инцидентов уже более ста по всей Европе. При этом украинские власти никак не помогают своим гражданам, у которых отобрали детей.

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#инцидент
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