На Урале заметили трёх слонов

Фото: iStock/Cathy Rose
Недалеко от Перми, в поле, проезжающие увидели мирно прогуливающихся трёх слонов — удивительный факт для Урала, всё же не Африка.
Как пишет «Российская газета», слоны являются частью цирковой труппы. Она ехала на гастроли в Пермь, но недалеко от города сломался автомобиль, в котором перевозили слонов. Пока машину чинили, животных вывели погулять в поле. На дороге образовалась пробка: водители тормозили, чтобы снять экзотических зверей.
Ролик с гуляющими слонами моментально разлетелся по интернету. Пермяки хвалили дрессировщиков за то, что те дали погулять животным. Некоторые опасались за слонов, ведь их могли покусать клещи — сезон уже начался.
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Ролик с гуляющими слонами моментально разлетелся по интернету. Пермяки хвалили дрессировщиков за то, что те дали погулять животным. Некоторые опасались за слонов, ведь их могли покусать клещи — сезон уже начался.
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Анастасия Чубина