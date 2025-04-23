В Австралии расстреляли более 700 коал

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Власти австралийского штата Виктория санкционировали отстрел с вертолета более 700 коал, сообщил канал Sky News. Вопрос вызвал недовольство у зоозащитников.
Со слов чиновников, такое решение приняли из-за последствий пожаров в марте 2025 года, которые уничтожили порядка 2000 гектаров кустарника. Вследствие этого животные остались без еды и воды.
Премьер-министр штата Хасинта Аллан объявила, что решение приняли после «всесторонних оценок». Но зоозащитники, в особенности президент ассоциации по спасению коал Джесс Робертсон, полагают, что охотники с вертолета не имели шанса оценить состояние здоровья коал, наличие детенышей или беременность, и что можно было найти альтернативное решение. Депутаты также выразили критику.
Коалы внесли в список исчезающих животных еще в 2022 году из-за сокращения среды обитания и огромного количества пожаров, угрожающие эвкалиптовым лесам, которые являются основным источником пищи для них.
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Премьер-министр штата Хасинта Аллан объявила, что решение приняли после «всесторонних оценок». Но зоозащитники, в особенности президент ассоциации по спасению коал Джесс Робертсон, полагают, что охотники с вертолета не имели шанса оценить состояние здоровья коал, наличие детенышей или беременность, и что можно было найти альтернативное решение. Депутаты также выразили критику.
Коалы внесли в список исчезающих животных еще в 2022 году из-за сокращения среды обитания и огромного количества пожаров, угрожающие эвкалиптовым лесам, которые являются основным источником пищи для них.
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Ольга Енгалычева