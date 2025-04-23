Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Австралии расстреляли более 700 коал

В Австралии расстреляли более 700 коал

В Австралии правительственные охотники расстреляли более 700 коал с вертолета
Фото: iStock/ AlizadaStudios

Фото: iStock/ AlizadaStudios

Власти австралийского штата Виктория санкционировали отстрел с вертолета более 700 коал, сообщил канал Sky News. Вопрос вызвал недовольство у зоозащитников.
Со слов чиновников, такое решение приняли из-за последствий пожаров в марте 2025 года, которые уничтожили порядка 2000 гектаров кустарника. Вследствие этого животные остались без еды и воды.

Премьер-министр штата Хасинта Аллан объявила, что решение приняли после «всесторонних оценок». Но зоозащитники, в особенности президент ассоциации по спасению коал Джесс Робертсон, полагают, что охотники с вертолета не имели шанса оценить состояние здоровья коал, наличие детенышей или беременность, и что можно было найти альтернативное решение. Депутаты также выразили критику.

Коалы внесли в список исчезающих животных еще в 2022 году из-за сокращения среды обитания и огромного количества пожаров, угрожающие эвкалиптовым лесам, которые являются основным источником пищи для них.

Читайте также:

Самарского кота Сусанина заморозили и отправили в будущее

В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание

Спасшая бойцов на спецоперации собака Победа получила «Лохматый Оскар» в Зеленоградске
#австралия
#лес
#еда
#вода
#животные
Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны
ФССП: снятие ограничения на выезд из России займет не более одного рабочего дня
23 апреля 2025, 11:21

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сообщила, что снятие ограничения на выезд из страны после погашения задолженности может занять не более одного рабочего дня. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в ведомстве уточнили, что долг в размере 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, компенсации за смерть кормильца, имущественному ущербу или моральному вреду может стать основанием для ограничения выезда должника из России.

После полного погашения долга процедура снятия ограничения происходит быстро и эффективно.

До этого 73% россиян признались, что имеют вредные привычки, а каждый третий тратит на них суммы, сопоставимые с размером прожиточного минимума.

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Эксперт рассказала о самых распространенных методах мошенников

Эксперт рассказал, как правильно выбирать загородный дом

Принц Уильям приедет на похороны Папы Римского вместо больного онкологией отца
#ограничения
#компенсации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ могут ввести налоговый вычет на похороны
«Сорок Сороков» призвал Госдуму ввести налоговый вычет на похороны
23 апреля 2025, 11:11

Фото: iStock/dragana991

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам с предложением о введении налогового вычета на похороны, чтобы облегчить финансовые затраты для семей, потерявших близких.
«Стоимость ритуальных услуг постоянно растёт. Минимальная цена захоронения достигает примерно 50 000 рублей в отдалённых регионах и 100 000 рублей в крупных городах», — приводит Life.ru текст обращения.

Так, инициаторы считают, что налоговый вычет на похороны сможет стать важной мерой, которая поддержит семьи в трудный период. Высокие затраты могут оказаться непосильными для семьи.

«Предоставление налогового вычета позволит смягчить финансовое давление и обеспечить достойные условия для прощания с усопшим», — считают в правозащитном центре.

На сегодняшний день многие оплачивают похороны наличными, чтобы не заниматься документами, что создаёт условия для теневого оборота в области ритуальных услуг. Введение вычета приведёт к тому, что люди начнут оформлять расходы официально, а это повысит прозрачность рынка и увеличит налоговые поступления.

Таким образом, авторы инициативы уверены, что налоговый вычет на похороны станет справедливой и гуманной мерой.

Читайте также:

Депутат Иванов призвал россиян отказаться от искусственных цветов на кладбищах

В Подмосковье подали более 640 онлайн-заявлений на услугу «Ветеран труда»

Юрист объяснила, на кого ляжет ответственность за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
#подмосковье
#юрист
#цена
#похороны
#семьи
#ветеран
#обращения
#расходы
#онлайн
#жку
#депутат
#налоговый вычет
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На форум «Сильные идеи» представили 230 предложений о поддержке участников СВО
23 апреля 2025, 10:24

Фото: t.me/ideas_forum

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» уже получили более 230 предложений, касающихся поддержки участников спецоперации и их семей. Они назвали эту тему особенно важной по направлению Национальной социальной инициативы форума.
«Предлагают организацию семейных туров выходного дня с погружением в культуру отдельных населённых пунктов, различные методы реабилитации, в том числе через развитие инклюзивного спорта. Также предлагается психологическая помощь бойцам. Например, рассматривается идея обучать методикам самопомощи самих участников СВО», – говорится в сообщении.
Как отметили организаторы, каждый может предложить инициативы по улучшению качества жизни. Идеи изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые интересные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

Подать заявку может любой россиянин. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе, выбрать номинацию, а затем получать помощь и обратную связь по доработке проекта от экспертов.

Финальной точкой станет двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.

Читайте также:

На форум «Сильные идеи для нового времени» пригласили авторов проектов по экологии

Шувалов: на форуме «Сильные идеи для нового времени» ждут новых инициатив

В АСИ рассказали, каких заявок ждут на форум «Сильные идеи для нового времени»
#форум
#россия
#проекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
23 апреля 2025, 09:52

Фото: iStock/frentusha

Комсомольск-на-Амуре стал местом исторического события: полностью импортозамещенный самолет SJ-100, разработанный ПАО «‎Яковлев» в рамках программы импортозамещения, совершил свой первый полет. Об этом сообщили в госкорпорации «‎Ростех».
Третий опытный образец самолета успешно присоединился к программе летных испытаний, продемонстрировав стабильную работу всех отечественных систем. Полет длился около 40 минут на высоте до 3000 метров и со скоростью до 500 километров в час, при этом лайнер показал отличную управляемость и устойчивость в воздухе.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который станет новой моделью в семействе «Суперджетов» и будет использоваться для замещения импортных компонентов и систем.

Стоимость самого дорого номера в отеле на ПМЭФ превышает 1 млн рублей за ночь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВЦИОМ: 43% россиян поддерживают идею выплат беременным школьницам

Депутат Немкин: мошенники звонят детям под видом сотрудников школ

Арестованный депутат Курской думы Васильев задолжал почти 1,5 миллиона рублей
#самолет
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВЦИОМ: 43% россиян поддерживают идею выплат беременным школьницам
23 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), всего 43% россиян поддерживают идею единовременных выплат беременным школьницам. Об этом передают «Ведомости».
«Менее половины россиян положительно относится к введению единовременных выплат беременным школьницам (43%)», — говорится в материале.

Согласно опросу, против выплат малолетним матерям высказались 40% респондентов. Стоит отметить, что о недопустимости родов до 18 лет заявили 74% россиян.

Напомним, в ряде регионов РФ ввели единоразовые выплаты, направленные на помощь беременным школьницам. К примеру, в Кемеровской и Орловской областях несовершеннолетним мамам будут выплачивать по 100 тысяч рублей. В Брянской области размер выплаты увеличен до 150 тысяч.

Читайте также:

Школьные каникулы в мае 2025: как отдыхают школьники и студенты в последний месяц весны

73% россиян признались, что имеют вредные привычки

Стоимость самого дорого номера в отеле на ПМЭФ превышает 1 млн рублей за ночь
#помощь
#школьники
#выплаты
#рф
#опрос
#россия
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате