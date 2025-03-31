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«Практически убивать»: Ветеринар рассказал про неожиданную болезнь кошек и ее заразность

Ветеринар Цыпленков: коронавирус приводит кошек к смерти, но он не заразен
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Животные давно считаются полноценными членами современного общества, а, соответственно, имеют такие же (или похожие) заболевания, как у людей. Однако с их лечением не все так просто и однозначно.
Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с «Радио 1» заявил, что видов коронавируса самое разное множество: кошачий, собачий, вирус дельфинов, чаек и так далее.

«Кошачий коронавирус совершенно далек от человеческого, и кошки не могут заразить. Лабораторные исследования показывают, что около 90% кошек заражены вот этим коронавирусом», — сказал эксперт.

По его словам, это заболевание существует давно — оно было выявлено еще до эпидемии.

«У кошек появляются кишечные легкие инфекции, иногда даже незаметные. Но, к сожалению, при каких-то определенных условиях это мутирует, и развивается как коронавирус. Идет расщепление РНК. Лечению практически не поддается, и кошки гибнут», — объяснил ветеринар.

Он добавил, что этот вирус сидит в кишечнике и часто не дает о себе знать, но какие-то условия провоцируют мутацию и появляется более агрессивный штамм.

«Он начинает, собственно говоря, практически убивать животных. Поэтому надо проверять животных, делать экспресс-анализы. Все по-умному делать», — посоветовал Цыпленков.

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#кошки
#коронавирус
#анализы
#штамм
#ветеринар
Адвокат Кокорина и Мамаева подаст в суд на московский батутный центр из-за травмы полового органа сына
Адвокат Кокорина и Мамаева судится с батутным центром из-за травмы сына
31 марта 2025, 10:33

Фото: iStock/Mariakray

Адвокат Умалат Сайгитов, известный по делам футболистов Кокорина и Мамаева, хочет подать в суд на московский батутный центр «Небо» после того, как его 9-летний сын получил травму полового органа во время празднования дня рождения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ТРЦ «Филион». В батутной зоне сын Сайгитова неудачно приземлился на жесткую сетку и сильно ударился. В области паха у мальчика диагностировали гематомы и кровоподтеки.

По словам адвоката, конструкция, на которую упал ребенок, изготовлена из брезента, тогда как по нормам она должна быть выполнена из амортизирующей резины. Сайгитов уже подал обращения в прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

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Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Депутат ГД Колунов: покупка энергосберегающих ламп поможет сэкономить на ЖКХ
31 марта 2025, 07:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Установка энергосберегающих ламп может в четыре раза снизить расходы на электроэнергию для тех, кто хочет сэкономить на коммунальных услугах. Об этом и других способах экономии рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что такие лампы хоть и дороже, но служат около пяти лет и потребляют меньше энергии. Ещё одним советом депутата стало отключение приборов от сети перед уходом из дома, чтобы избежать лишних трат.

Колунова также напомнил, что современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности от A до G. Выгоднее, по возможности, выбирать технику класса А. Она потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективно.

А еще собеседник агентства предложил россиянам купить посудомоечную машину.

Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
«По статистике, она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — пояснил он.
Такие простые шаги помогут заметно сократить коммунальные платежи.

Ранее сообщалось, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Баффало Сэйбрз». Теперь Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб (894).

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#коммунальные платежи
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В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом вирусе, вызывающем кашель с кровью
Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении новых вирусов в России
31 марта 2025, 06:57

Фото: iStock/Pornpimone Audkamkong

В России не обнаружено новых вирусов или их значимых мутаций, сообщила РИА Новости пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о случаях заболевания с резким ухудшением состояния — от легкого недомогания до невозможности встать с постели при температуре до 39°C. Роспотребнадзор сразу взял ситуацию под контроль, подтвердив мониторинг сообщений о новом вирусе.

В ночь с 30 на 31 марта также сообщалось, что вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рекомендовал гражданам РФ использовать маски в связи с распространением нового вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — заключили в ведомстве.
Сейчас в стране стабильная ситуация с респираторными инфекциями, включая ОРВИ, грипп и COVID-19, а уровень заболеваемости падает.

На прошлой неделе зафиксировано три тысячи случаев COVID-19, что на 20,2 процента ниже, чем неделей ранее. Заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже сократилась на 10,8 процента, добавили в Роспотребнадзоре.

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#маски
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#рф
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На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек класса М
ИПГ: на Солнце зафиксировали пять мощных вспышек класса мощности М
31 марта 2025, 06:41

Фото: iStock/murat4art

На Солнце 30 марта зафиксировали пять вспышек класса М, которые могут повлиять на Землю. Об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики.
Все события произошли в одной группе пятен под номером 4048.

Первая вспышка M1.4 случилась (S14E82) в 00:38 и длилась 33 минуты, открыв череду солнечной активности. Институт отметил ещё четыре вспышки: М1.4 (S14E71), М1.5 (S14E82), М1.6 (S15E71) и М1.9 (S15E88), зарегистрированные в течение дня.

Такие явления способны вызывать магнитные бури, которые нарушают энергосистемы, сбивают связь и навигацию, а также влияют на миграцию животных и птиц. Сильная активность Солнца может сделать полярные сияния видимыми в новых регионах. При этом пока нет точного ответа на вопрос, сказываются ли бури на здоровье людей.

Ранее сообщалось, что в Мьянме российские спасатели МЧС совместно с китайскими коллегами провели успешную операцию по спасению женщины, находившейся под завалами более двух суток после землетрясения.

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Россиян предупредили о хитрых аферах со сбором средств для неизлечимо больных
МВД: Мошенники придумали схему со сбором денег для неизлечимо больных
31 марта 2025, 04:52

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Мошенники в России стали использовать схему сбора средств на «лечение» неизлечимо больных пациентов. Она позволяем им проводить аферы, которые практически невозможно доказать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.
Злоумышленники запускают массовые кампании с эмоциональными призывами, собирая деньги на терапию в клиниках, якобы готовых взяться за сложные случаи. После сбора средств пациент, изначально обреченный на летальный исход, умирает.

Часть денег возвращается из лечебной клиники на счет фонда под предлогом незавершенного лечения. Эти средства становятся «чистыми» для вывода мошенниками.

Правоохранители отмечают, что организаторы кампаний исчезают из соцсетей. Отсутствие доказательств причастности к хищениям усложняет привлечение к ответственности.

«Те, кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги. Эта схема остаётся практически недоказуемой», — пояснили в ведомстве.
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