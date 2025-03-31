«Практически убивать»: Ветеринар рассказал про неожиданную болезнь кошек и ее заразность

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Животные давно считаются полноценными членами современного общества, а, соответственно, имеют такие же (или похожие) заболевания, как у людей. Однако с их лечением не все так просто и однозначно.
Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с «Радио 1» заявил, что видов коронавируса самое разное множество: кошачий, собачий, вирус дельфинов, чаек и так далее.
По его словам, это заболевание существует давно — оно было выявлено еще до эпидемии.
Он добавил, что этот вирус сидит в кишечнике и часто не дает о себе знать, но какие-то условия провоцируют мутацию и появляется более агрессивный штамм.
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«Кошачий коронавирус совершенно далек от человеческого, и кошки не могут заразить. Лабораторные исследования показывают, что около 90% кошек заражены вот этим коронавирусом», — сказал эксперт.
По его словам, это заболевание существует давно — оно было выявлено еще до эпидемии.
«У кошек появляются кишечные легкие инфекции, иногда даже незаметные. Но, к сожалению, при каких-то определенных условиях это мутирует, и развивается как коронавирус. Идет расщепление РНК. Лечению практически не поддается, и кошки гибнут», — объяснил ветеринар.
Он добавил, что этот вирус сидит в кишечнике и часто не дает о себе знать, но какие-то условия провоцируют мутацию и появляется более агрессивный штамм.
«Он начинает, собственно говоря, практически убивать животных. Поэтому надо проверять животных, делать экспресс-анализы. Все по-умному делать», — посоветовал Цыпленков.
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Анастасия Панченко