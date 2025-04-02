Подмосковные ветеринары заметили рост числа падений питомцев из окон

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 2 апреля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.