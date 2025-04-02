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Подмосковные ветеринары заметили рост числа падений питомцев из окон

Фото: iStock / lkoimages

Фото: iStock / lkoimages

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Ветеринары подмосковного Минсельхозпрода отметили росте числа случаев падения домашних питомцев из окон с наступлением тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В тёплые дни кошки предпочитают проводить время на подоконниках, наслаждаясь солнечными лучами и наблюдая за птицами. Однако это может привести к серьёзным последствиям. Несколько лет подряд ветеринары фиксируют случаи, когда кошки выпадали из окон, особенно в домах, где установлены незакреплённые экраны или москитные сетки. Под давлением питомца эти конструкции могут не выдержать и привести к трагедии. Открытое окно и инстинктивное стремление прыгнуть за птицей повышают вероятность падения», – отметили в ведомстве.
При падении с высоты животные могут получить переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Даже если кажется, что кот не пострадал, необходимо показать его ветеринару, чтобы исключить скрытые повреждения.

При этом москитные сетки не являются надежной защитой для домашних животных. Ветеринары рекомендуют устанавливать специальные сетки «антикошка» из прочного материала, имеющие усиленную конструкцию.

В Минсельхозпроде также предупредили об особой опасности вертикального проветривания. Откидная створка окна создаёт опасный треугольник, в котором питомцы могут застрять, получить серьезные травмы или даже погибнуть от удушья.

Также для владельцев квартир на первых этажах важно защитить окна, так как случайно оказавшаяся на улице кошка может испытать стресс, потеряться или получить травму.

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Подмосковная лицеистка выиграла Пекинский молодёжный конкурс научного творчества
02 апреля 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученица 11-го класса физико-математического профиля Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Диана Имаева заняла первое место на Пекинском молодёжном конкурсе научного творчества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Диана представила работу в секции «Физика и астрономия» на тему использования вихревых труб на водородных электростанциях. Девочка обучается в Физтех-лицее с сентября 2023 года и уже зарекомендовала себя как способная и прилежная ученица», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что Имаева активно участвует в олимпиадах и научных проектах, постоянно участвует в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, математике, физике и биологии.

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Загруженность подмосковных дорог утром 2 апреля составила четыре балла
02 апреля 2025, 09:57

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 2 апреля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехал миллион машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Жители Московской области могут выиграть президентский грант
02 апреля 2025, 09:49

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Открылся первый конкурс Президентского фонда природы. Победители смогут получить гранты на поддержку экологических и природоохранных проектов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Конкурс предоставляет уникальную возможность для тех, кто работает над проектами по сохранению редких видов животных и растений, защите ценных экосистем, экологическому образованию и волонтёрству.

«В Подмосковье есть множество энтузиастов, неравнодушных людей, экологически ответственных предприятий, организаций, объединений, которые могут достойно представить регион на конкурсе. Доказательством этого являются успешные инициативы, которые ежегодно участвуют в нашей Ярмарке экологических проектов. Грантовая поддержка Президентского фонда поможет реализовать подмосковные идеи и разработки», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В конкурсе могут принять участие граждане, работающие индивидуально или в группах до пяти человек, некоммерческих организации и консорциумы из двух–трёх юридических лиц.

Мероприятие пройдёт в два этапа: сперва участники покажут свои проектные идеи, а экспертный совет отберёт наиболее перспективные из них. Затем финалисты первого этапа доработают свои проекты, после чего снова пройдут оценку экспертов.

Результаты конкурса будут объявлены в августе, а поддержанные проекты начнут реализовываться с 1 сентября. Более подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте.

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Житель Долгопрудного угнал машину курьера и уехал в соседний двор
02 апреля 2025, 09:45

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Долгопрудном задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчина увидел рядом с одним из домов по улице Набережная в Долгопрудном припаркованную иномарку с заведённым двигателем. Ключ зажигания был в замке, а двери не заперты. Злоумышленник сел за руль и уехал в соседний двор», — говорится в сообщении.
Водитель машины заявил об угоне. Он рассказал, что работает курьером и что ему нужно было срочно доставить заказ, поэтому он оставил заведённый двигатель.

Полиция установила и задержала угонщика. Задержанный заявил, что хотел «проучить» водителя за оставленный без присмотра автомобиль.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и отпустили под подписку о невыезде.

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В истринском коттеджном посёлке «Кембридж» построили ещё один дом
02 апреля 2025, 09:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё один таунхаус построили в жилом комплексе «Кембридж», расположенном в деревне Красный Посёлок муниципального округа Истра, новостройке выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Всего в рамках создания коттеджного посёлка «Кембридж» запланированы семь очередей строительства, включающих полноценную социальную инфраструктуру. Здесь уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, есть творческие мастерские для детей с уроками вокала, актёрского мастерства, рисования и акробатики, завершено строительство школы на 594 места», — говорится в сообщении.
На территории посёлка, стилизованного под английский городок, установлено несколько игровых площадок для детей разных возрастов, а на Большом бульваре ведётся строительство спортивной площадки.

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