Подмосковные ветеринары заметили рост числа падений питомцев из окон

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Ветеринары подмосковного Минсельхозпрода отметили росте числа случаев падения домашних питомцев из окон с наступлением тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В тёплые дни кошки предпочитают проводить время на подоконниках, наслаждаясь солнечными лучами и наблюдая за птицами. Однако это может привести к серьёзным последствиям. Несколько лет подряд ветеринары фиксируют случаи, когда кошки выпадали из окон, особенно в домах, где установлены незакреплённые экраны или москитные сетки. Под давлением питомца эти конструкции могут не выдержать и привести к трагедии. Открытое окно и инстинктивное стремление прыгнуть за птицей повышают вероятность падения», – отметили в ведомстве.При падении с высоты животные могут получить переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Даже если кажется, что кот не пострадал, необходимо показать его ветеринару, чтобы исключить скрытые повреждения.
При этом москитные сетки не являются надежной защитой для домашних животных. Ветеринары рекомендуют устанавливать специальные сетки «антикошка» из прочного материала, имеющие усиленную конструкцию.
В Минсельхозпроде также предупредили об особой опасности вертикального проветривания. Откидная створка окна создаёт опасный треугольник, в котором питомцы могут застрять, получить серьезные травмы или даже погибнуть от удушья.
Также для владельцев квартир на первых этажах важно защитить окна, так как случайно оказавшаяся на улице кошка может испытать стресс, потеряться или получить травму.
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Лора Луганская