Школьников и студентов Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «Большая перемена»

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Пятый сезон конкурса для школьников и студентов техникумов и колледжей «Большая перемена» стартовал в апреле, принять в нём участие приглашают учеников 1-10 классов, студентов средних специальных учебных заведений, а также педагогов-наставников, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Конкурс проводится по 12 направлениям-вызовам: от технологий и науки до искусства и творчества. В этом году конкурс посвящён семейным ценностям и традициям», — отмечается в сообщении.Первые этапы конкурса проводятся дистанционно. Ребят ждёт решение кейсовых заданий, кроме того, можно будет пройти тестирование на тип личности, эрудицию, предпочитаемый способ действия и вид интеллекта.
Очные полуфиналы конкурса проведут во всех федеральных округах страны, финал для учеников до 7 класса включительно и участников международного трека состоится в июле в «Артеке», а для студентов техникумов и колледжей — в ноябре в Нижнем Новгороде.
Победители получат денежные призы.
Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта.
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