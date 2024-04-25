Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Протвино прошел фестиваль профессий «Путь навыков» для школьников

В Протвино прошел фестиваль профессий «Путь навыков» для школьников

25 апреля 2024, 12:50
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Оригинал
Педагоги и студенты Подмосковья провели для школьников мастер-классы на фестивале профессий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Фестиваль проводился на базе Дворца спорта «Импульс». В нем приняли участие свыше 600 учащихся из восьмых и девятых классов.

«Старшекурсники Ступинского техникума им. А.Т. Туманова техникума провели для школьников мастер-классы по компетенции «Сварочное производство» и «Графический дизайн». Учащиеся Губернского колледжа провели для школьников мастер-классы по специальностям: «Кинология», «Дошкольное образование», «Технологии индустрии красоты», а также «Защита в чрезвычайных ситуациях» и профессии «Сварщик». Студенты из Чеховского техникума представили компетенции рассказали детям о направлениях «Пожарная безопасность», «Поварское дело», «Электромонтаж» и «Управление складированием», — поделились в министерстве.



Стоит отметить, что педагоги образовательных учреждений проводили для школьников профориентационные консультации.

Читайте также:

Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»

Школьников и студентов Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «Большая перемена»

Студентка Физтеха создала вечный источник питания для кардиоимплантов
#подмосковье
#фестиваль
#дело
#студенты
#образование
#консультации
#профессии
В Раменском округе снесли заброшенный пансионат
25 апреля 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное здание бывшего пансионата снесли в дачном посёлке Родники Раменского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичная постройка была расположена по адресу: посёлок Родники, улица Седовцев, 11а. Здание, общая площадь которого составляла свыше 10 тысяч квадратных метров, долгое время не эксплуатировалось и не обслуживалось. Основные конструкции здания пришли в аварийное состояние, поэтому постройку было решено снести», — говорится в сообщении.
Собственник демонтировал здание бывшего пансионата, сейчас ведётся работа по сортировке и утилизации строительного мусора.

Всего на территории Раменского городского округа было выявлено 414 аварийных объектов, самостроев и объектов незавершённого строительства. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 261 такую постройку. Эта работа продолжается.

Читайте также:

В Ступине снесли аварийный многоквартирный жилой дом

В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где находилась трехлетняя девочка

В округе Воскресенск снесли полуразрушенное здание заправки газовых баллонов
#снос
#раменский городской округ
#мособлархитектура
#здание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде прошла встреча главы с настоятелями храмов
25 апреля 2024, 13:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов встретился с настоятелями храмов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
5 мая в России будет отмечаться праздник православной Пасхи.

«Обсудили задачи по организации предстоящих православных праздников совместно с Благочинным Павлово-Посадского округа, священником Александром Анохиным. В ходе совещания, определили ответственных по обеспечению безопасности и проговорили необходимость запуска дополнительных рейсов общественного транспорта во время крестного хода на Пасху. О дополнительных рейсах автобусов проинформируем жителей в СМИ и социальных сетях», — поделился глава округа Денис Семенов.

Стоит отметить, что на встрече почечную грамоту за многолетние усердные труды вручили настоятелю Храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Саурово архимандриту Серафиму.

Читайте также:

Число преступлений в Павловском Посаде в начале года сократилось на 20%

Юный житель Павловского Посада во второй раз вышел в финал телешоу «Кондитер. Дети»

В Павловском Посаде состоялся международный кинофестиваль «17 мгновений…»
#праздник
#павловский посад
#пасха
#храмы
#священник
#совещание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Православный миллиардер Стерлигов лишил наследства троих детей по религиозным причинам
Православный миллиардер Стерлигов объявил о разводе и лишении наследства детей
25 апреля 2024, 12:50

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

Православный миллиардер Герман Стерлигов объявил о разводе и отлучении от наследства дочери и двоих сыновей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Он заявил, что его жена Алла, дочь Пелагия и сыновья Арсений и Пантелеимон еретики. А оставшихся двоих сыновей Сергия и Михея он назвал своими наследниками и православными христианами.

Причём ранее его супруга сообщила, что в семье царит гармония и все заявления о разводе супругов – ложь.

Бизнесмен получил известность в 1990-х своими консервативными взглядами и радикальными решениями. Однажды он провёл акцию в своей хлебопекарне с запретом на обслуживание и продажу продукции представителям ЛГБТ*-сообщества.

Читайте также:

«Развалюха»: какое наследство Ширвиндт оставил семье и почему настоял на кремации

Сын Майкла Джексона подал иск против бабушки из-за наследства

Суд отказал в получении части наследства третьей жене композитора Градского

*запрещённая в России экстремистская организация
#православие
#бизнесмен
#лгбт
#развод
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минцифры готовит новый законопроект
Шадаев: Минцифры представит законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
25 апреля 2024, 12:50

Фото: iStock/Pinkypills

Министерство цифрового развития планирует представить инициативу, которая запрещает массовые спам-обзвоны. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.
«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ занимается разработкой законопроекта о введении ограничений на покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. В документе также указано, что затем планируется проработка вопроса об ограничении количества номеров для граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поправки планируют внести в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

Читайте также:

Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники

В Минцифры высказались о массовом отъезде IT-специалистов из России

Россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии уже в текущем году
#минцифры
#законы
#рф
#звонок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бесполезные лекарства»: врач оценил исключение антибиотиков из стандарта лечения ОРВИ
Врач Продеус: ОРВИ никогда нельзя было лечить антибиотиками
25 апреля 2024, 12:46

Фото: iStock/fizkes

Министерство здравоохранения России исключило антибиотики из нового стандарта лечения ОРВИ.
Респираторные вирусные инфекции никогда не лечатся антибиотиками, поэтому остаётся большой вопрос, как эти лекарства попали в предыдущий стандарт лечения. Поэтому решение об их исключении совершенно верное, рассказа в беседе с «Радио 1» врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Антибиотики – бесполезные лекарства при вирусных инфекциях. Неразумное использование антибиотиков ведёт к увеличению антибиотикорезистентности, и, соответственно, неэффективности в дальнейшем. Поэтому убрать те препараты, которые не эффективны и не должны применяться при вирусных инфекциях – это разумно», – пояснил врач.
Также Минздрав дополнил перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Помимо приёма у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта были включены, в частности, осмотры у врача акушера-гинеколога.

«Если женщина беременна или готовится к беременности, то тяжесть течения вирусной инфекции и правильность её лечения – это важно для того, чтобы плод оставался здоровым, и можно было родить здорового ребёнка, поскольку назначение препаратов для беременных – это совершенно другая история», – отметил Продеус.
Если же речь идёт не о беременной женщине, то осмотр у гинеколога носит лишь рекомендательный характер.

Также врач высказался о возможном росте случаев самолечения. По его словам, если люди хотят прибегать к методам народной медицины, то никакие доводы медиков и рекомендации Минздрава им не помогут.

В заключение Продеус рассказал о том, чем грозит не долеченная вирусная инфекция. По его словам, последствия в виде осложнений будут проявляться сразу же. Чаще всего, возникает бактериальная инфекция. Также часть вирусных инфекций ведёт к хронизации процессов и обострению хронических заболеваний.

Читайте также:

Минздрав убрал антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Вирусолог Вострухов рассказал, как отличить грипп от обычной ОРВИ

Фармацевт Вебер: Антибиотики не работают против вирусов гриппа
#орви
#антибиотики
#минздрав рф
#лечение
#врач
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья в майские праздники
25 апреля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Расписание общественного транспорта в Московской области в предстоящие майские праздники будет отличаться от обычного, об этом жителей региона предупредили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В ближайшую субботу, 27 апреля, автобусы будут ходить по расписанию понедельника. А в период с 29 апреля по 1 мая и 9-10мая — по расписанию субботы. Электрички в пятницу, 26 апреля, будут курсировать по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая — по расписанию пятницы, с 28 по 30 апреля и 9-11 мая — по расписанию субботы, а 1 и 12 мая — по воскресному графику», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в дни майских праздников назначила ряд дополнительных поездов на Павелецком, Ярославском, Горьковском, Киевском, Казанском, Рижском и Курском направлениях. Актуальное расписание электричек можно посмотреть на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Читайте также:

График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники

Объявлен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники

В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору
#общественный транспорт
#майские праздники
#минтранс
#расписание
#график
#московская область
#подмосковье
#электрички
#автобусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности о третьем арестованном по делу замминистра обороны Иванова
Арестованный по делу Иванова Фомин является учредителем фирмы «Олимпситистрой»
25 апреля 2024, 12:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Третий арестованный по делу замминистра обороны Тимура Иванова о взятке Александр Фомин является одним из учредителей компании «Олимпситистрой», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.
По данным RT, «Олимпситистрой» с 2006 года проектирует и строит различные объекты по все стране, в том числе по заданию Минобороны РФ. Уточняется, что компания участвовала в строительстве медицинских центров ведомства, где занимались лечением пациентов с COVID-19 в 2020 году.

Оказалось, что «Олимпситистрой» был частым фигурантом различных судебных разбирательств. Компания подавала иски к партнёрам за то, что те некачественно выполняли обязательства по договорам поставок, а также строительные работы. Всего ей удалось выиграть за год 111 млн рублей.

Кроме того, фирма построила жилые дома и школу. За что в 2023 году Фомин получил орден Дружбы от властей ДНР.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

Читайте также:

Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова

Суд наложил арест на активы и счета Иванова

Следствие проверит деятельность экс-жены арестованного Иванова
#суд
#дело
#арест
#следственный комитет
#минобороны рф
#уголовное дело
#ук
#дома
#днр
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анастасия Ивлеева отказалась признавать вину о дискредитации армии РФ
Блогер Анастасия Ивлеева отказалась признать вину по делу о дискредитации ВС РФ
25 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Zolnierek

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину по делу о дискредитации армии ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката.

Сегодня суд в Москве начал рассматривать административный протокол, который был составлен в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что на судебное заседание она не явилась. За правонарушение ей грозит штраф от 30 000 до 50 000 тыс. За что составлен протокол, в суде ранее не уточняли.

Ранее блогер организовала мероприятие, которое прошло в конце декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор» в Москве. Фотографии и видео с этой вечеринки, размещенные в сети, вызвали широкий общественный резонанс. В результате Ивлеева и некоторые участники мероприятия лишились рекламных и телевизионных контрактов, а также столкнулись с отменой своих концертов.

Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Блогер Маршенкулова стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

Блогер Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте

Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России
#суд
#штраф
#мероприятия
#заседание
#блогер
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний счётчиков за апрель
25 апреля 2024, 12:08

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Апрельский период передачи показаний счётчиков электричества, тепло- и водоснабжения в Московской области близится к завершению, об этом жителям региона напомнили в подмосковном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.
«Показания приборов учёта электроэнергии можно передать до 26 апреля. Единого срока передачи показаний счётчиков тепла и воды нет, даты зависят от условий договоров с поставщиками ресурсов. Актуальную информация об этом, а также даты проверки счётчиков можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении расчётного центра», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что своевременная передача показаний счётчиков позволяет снизить сумму платежей за ЖКУ. Если показания не передаются, то первые три месяца начисляется плата, равная среднемесячному потреблению, потом начисления ведутся по нормативу. Как правило, нормативная плата получается выше, чем сумма по счётчикам.

Передать показания счётчиков в Подмосковье можно через сайт или мобильное приложение МосОблЕИРЦ, по телефону: 7(499) 444-01-00 или очно — в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Читайте также:

Пользователями чат-бота по отключениям воды в Подмосковье стали более 40 тыс. человек

Юрист Толмачев ответил, кому выгодны «умные» счетчики ЖКУ

В Подмосковье бесплатно заменят более 360 тыс. электросчётчиков
#жкх
#жку
#счётчики
#минжкх мо
#мособлеирц
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф