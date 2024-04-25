В Протвино прошел фестиваль профессий «Путь навыков» для школьников

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Педагоги и студенты Подмосковья провели для школьников мастер-классы на фестивале профессий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Фестиваль проводился на базе Дворца спорта «Импульс». В нем приняли участие свыше 600 учащихся из восьмых и девятых классов.
Стоит отметить, что педагоги образовательных учреждений проводили для школьников профориентационные консультации.
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«Старшекурсники Ступинского техникума им. А.Т. Туманова техникума провели для школьников мастер-классы по компетенции «Сварочное производство» и «Графический дизайн». Учащиеся Губернского колледжа провели для школьников мастер-классы по специальностям: «Кинология», «Дошкольное образование», «Технологии индустрии красоты», а также «Защита в чрезвычайных ситуациях» и профессии «Сварщик». Студенты из Чеховского техникума представили компетенции рассказали детям о направлениях «Пожарная безопасность», «Поварское дело», «Электромонтаж» и «Управление складированием», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что педагоги образовательных учреждений проводили для школьников профориентационные консультации.
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Мира Полтева