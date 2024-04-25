В Подмосковных школах в мае проведут уроки «Технологии в интернет-торговле»

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В период с 6 по 31 мая в общеобразовательный учреждениях пройдут уроки по теме «Технологии в интернет-торговле» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В рамках уроков школьникам предстоит пройти обучение из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. В ходе занятий смогут узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, и изучить ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.
Стоит отметить, что благодаря подобным мероприятиям школьники могут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений, а также узнать, как устроены привычные интернет-сервисы.
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«Мы ежедневно пользуемся сервисами доставки и маркетплейсами, и, порой, даже не подозреваем, какая большая и сложная работа аналитиков, программистов, дата-сайентистов, тестировщиков скрывается за этой привычной нам легкостью «в пару кликов». Новый урок, который мы запускаем в партнерстве с Ozon Tech, расскажет школьникам, как работает маркетплейс, как анализируются интересы покупателей и даже как протестировать внештатную ситуацию - тем самым помогая попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений и взглянуть изнутри на сложный технологический процесс», — поделился гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Стоит отметить, что благодаря подобным мероприятиям школьники могут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений, а также узнать, как устроены привычные интернет-сервисы.
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Мира Полтева