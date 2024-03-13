Опрос: Большинство россиян задерживаются после окончания рабочего дня

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Опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.
При этом, 19% опрошенных отметили, что остаются вечером на работе каждый день.
Как передаёт RT, среди основных причин задержаний на работе россияне назвали ответственную должность, нежелание откладывать задачи, дополнительные задачи, которыми должны заниматься другие специалисты.
В опросе приняли участие 2,3 тыс. сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет по всей России.
Другие исследования показали, что средние зарплаты россиян в пересчёте на такие овощи, как картофель, капуста, за год выросли на 43%. Как передают argumenti.ru, специалисты полагают, что несмотря на это в ближайшие годы ожидается снижение темпов роста потребления продуктов в том числе и из-за замедления роста доходов населения.
Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова заявляла, что работодатель не имеет права по закону штрафовать сотрудника.
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Как передаёт RT, среди основных причин задержаний на работе россияне назвали ответственную должность, нежелание откладывать задачи, дополнительные задачи, которыми должны заниматься другие специалисты.
Другие исследования показали, что средние зарплаты россиян в пересчёте на такие овощи, как картофель, капуста, за год выросли на 43%. Как передают argumenti.ru, специалисты полагают, что несмотря на это в ближайшие годы ожидается снижение темпов роста потребления продуктов в том числе и из-за замедления роста доходов населения.
Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова заявляла, что работодатель не имеет права по закону штрафовать сотрудника.
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Мелисса Тимофеева