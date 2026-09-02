На ВЭФ представили арктический медиа-хаб с каналом Mash Арктика в основе

02 сентября 2026, 17:02

Фото: Росконгресс

На Восточном экономическом форуме замгендиректора News Media Holding Денис Арапов представил решения рабочей группы Госдумы по продвижению Дальнего Востока и Арктики.





Компания создаст арктический медиа-хаб с аналитикой, «фабрикой смыслов» и блоком синхронизации медиа с инфраструктурными проектами.



Основой хаба станет канал Mash Арктика — его запуск согласовали с властями Якутии. Проект сменит образ Арктики в медиа: вместо льдов и климата — истории местных жителей.

«Чтобы мы могли подавать историю человека арктического, рассказать о том, как жить в этой среде. Об этом мало кто сейчас читает и знает», — отметил Арапов.