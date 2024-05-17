«На века»: в Эстонии отказались меняться землями с Россией

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Обмен землями между Эстонией и Россией невозможен в течение веков.
Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет ERR. Так он прокомментировал решение правительства страны начать строительство приграничной инфраструктуры, не учитывая двусторонние соглашения с Россией о госгранице и разграничении морских пространств.
В своей речи Ляэнеметс сослался на обмен Саатсеского сапога — приграничного участка, находящегося в составе РФ, который не состоялся.
По словам министра, какой-либо обмен землей с Россией невозможен в течение нескольких десятилетий, а то и веков.
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В своей речи Ляэнеметс сослался на обмен Саатсеского сапога — приграничного участка, находящегося в составе РФ, который не состоялся.
По словам министра, какой-либо обмен землей с Россией невозможен в течение нескольких десятилетий, а то и веков.
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Алёна Самарева