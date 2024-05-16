В Эстонии потребовали признать патриарха Кирилла еретиком

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс призывает признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком. Об этом сообщает ERR.
Кроме того, министр выступает за разрыв отношений с РПЦ. По мнению Ляэнеметса, Московский патриарх поддерживает «военную агрессию РФ».
Министр пояснил, что Эстония прежде озвучила представителям РПЦ те позиции, которые ее не устраивают. Ляэнеметс выразил недоумение в связи с тем, что местные представители РПЦ не назвали действия патриарха Кирилла ересью.
Прежде сообщалось, что депутаты эстонского парламента объявили Русскую православную церковь «институтом оправдания агрессии». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Министр пояснил, что Эстония прежде озвучила представителям РПЦ те позиции, которые ее не устраивают. Ляэнеметс выразил недоумение в связи с тем, что местные представители РПЦ не назвали действия патриарха Кирилла ересью.
Прежде сообщалось, что депутаты эстонского парламента объявили Русскую православную церковь «институтом оправдания агрессии». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова