Кадыров призывает ударить «Кинжалами» по Эстонии

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал нанести ракетный удар «Кинжалами» по Эстонии.
В своем Telegram-канале политик заявил, что речь идет о центрах принятия решений тех стран Запада, которые выступают за передачу замороженных российских активов Украине.
По словам Кадырова, этот вопрос не дает покоя западным странам. И сегодня первый неуверенный шаг путем изменения законодательства сделала Эстония.
Он подчеркнул, что Эстония всегда выделялась своей антироссийской политикой, но наблюдать спокойно за действиями страны нельзя. Привести в чувства наиболее «горячие» эстонские головы можно прилетами нескольких условных «Кинжалов», заключил Кадыров.
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По словам Кадырова, этот вопрос не дает покоя западным странам. И сегодня первый неуверенный шаг путем изменения законодательства сделала Эстония.
Он подчеркнул, что Эстония всегда выделялась своей антироссийской политикой, но наблюдать спокойно за действиями страны нельзя. Привести в чувства наиболее «горячие» эстонские головы можно прилетами нескольких условных «Кинжалов», заключил Кадыров.
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Алёна Самарева