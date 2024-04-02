На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата

kremlin
Венгерский Центр основных прав, который занимается организацией конференции политических действий (CPAC), объявил президента Соединенных Штатов Джо Байдена персоной нон грата. Соответствующую публикацию организаторы мероприятия разместили на странице организаторов в Facebook*.
«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии — не потеряться на сцене. Джо (Байден) не был готов выполнить минимальные условия», — написали организаторы в запрещенной соцсети.Конференция состоится в Будапеште в конце апреля.
Ранее американский лидер оправдался за день трансгендеров в Пасху. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Эстонии таксист отказался везти русскоязычную пассажирку
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Алина Юрчак