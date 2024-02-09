Выплату по уходу за инвалидами в Подмосковье получают более 2 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 2 тысяч жителей Московской области получают ежемесячную выплату за уход за инвалидами на дому, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Эта выплата перечисляется каждый месяц и составляет почти 28 тысяч рублей. В 2024 году на данную меру поддержки предусмотрено около 500 млн рублей из регионального бюджета», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.Выплата положена людям, которые ухаживают дома за инвалидами первой и второй группы, признанными нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.
Заявление на выплату по уходу за инвалидами подаётся онлайн — через региональный портал госуслуг.
Читайте также:
В Подмосковье выделили более 900 млн рублей на ремонт и оборудование соцучреждений
На соцконтракты в Подмосковье выделили 210 млн рублей
Оформление опеки над пожилыми и инвалидами в Подмосковье оцифровали
Лев Каштанов