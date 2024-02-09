Выплату по уходу за инвалидами в Подмосковье получают более 2 тысяч человек

Возмущенный обнаженным бюстом скульптуры «Родина-мать зовет!» активист из Башкирии Расул Ахияретдинов, пожаловался на поступающие ему угрозы. За что на мужчину обрушилось негодование общественности, и почему ему посоветовали пройти лечение в психиатрии, расскажет редакция «Радио 1».