В Московской области на компенсации за капремонт выделено 330 млн рублей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Власти Подмосковья предусмотрели около 330 млн рублей на выплату компенсаций за капитальный ремонт. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«В Московской области компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тысяч пенсионеров. В 2024 году на эту услугу мы предусмотрели порядка 330 млн рублей. Пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров, получают 50-процентную компенсацию на оплату взноса, достигшие 80 лет – полную компенсацию», – пояснила министр.В Минсоцразвития напомнили, что льгота на капремонт оформляется автоматически. В личный кабинет льготника на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление. Жителю нужно только проверить данные и дать согласие.
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Лора Луганская