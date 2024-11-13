Спортсмены Котельников выступили на Международном турнире по настольному хоккею

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельников
Три воспитанника спортшколы «Котельники» представляли городской округ на Международном турнире по настольному хоккею «Санкт-Петербург опен». Он стал частью серии «Гранд Скорпион Прикс» и представлял собой отборочные соревнования на чемпионат мира, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В турнире участвовали спортсмены из дружественных стран – Белоруссии и Узбекистана.
Всего в турнире приняли участвие более 70 спортсменов-нахокеров из разных стран.
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«Лучший результат показал Станислав Капсамун, который прошёл квалификацию, отборочный турнир Высшего дивизиона и вышел в плей-офф соревнований. По итогам турнира Станислав вошел в топ-10 лучших игроков и получил памятный приз. Другой представитель Котельников, Максим Буханцов, занял третье место во Втором дивизионе», – отметили в администрации.
Всего в турнире приняли участвие более 70 спортсменов-нахокеров из разных стран.
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Лора Луганская