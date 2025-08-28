Спасатель оценил новые кадры с пика Победы, где пропала россиянка Наговицина

28 августа 2025, 10:43

Спасатель Киселёв: будет настоящим чудом, если альпинистка Наговицина жива

Фото: iStock/MikeLaptev

Российская альпинистка Наталья Наговицина уже более двух недель находится на вершине пика Победы (7439 м) в Киргизии с переломом ноги после падения во время спуска 12 августа. Новые кадры, обнародованные киргизскими властями, не позволяют однозначно определить её состояние.