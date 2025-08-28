Спасатель оценил новые кадры с пика Победы, где пропала россиянка Наговицина
Российская альпинистка Наталья Наговицина уже более двух недель находится на вершине пика Победы (7439 м) в Киргизии с переломом ноги после падения во время спуска 12 августа. Новые кадры, обнародованные киргизскими властями, не позволяют однозначно определить её состояние.
По словам спасателя Сергея Киселёва, единственным подтверждением того, что Наговицина жива, могло бы стать очевидное движение или сознательное действие, например, взмах руки. Однако на видео таких признаков не зафиксировано.
Собеседник АиФ подчеркнул, что спасение альпинистки при таких обстоятельствах будет настоящим чудом, учитывая сложные погодные условия и высоту, на которой она находится.
