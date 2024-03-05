На выставке-форуме «Женщины России» представили достижения жительниц Подмосковья

Фото: МОРО СЖР
Профессиональные и общественные достижения жительниц Московской области представила на выставке-форуме «Женщины России» делегация Московского областного регионального отделения Союза женщин России, сообщает пресс-служба общественной организации.
«Представительницы Подмосковья рассказали об общественной работе, мерах поддержки предпринимателей в Московской области, а также презентовали продукцию и достижения региона», — отмечается в сообщении.В рамках презентации гости стенда Подмосковья смогли посмотреть видеоролик о достижениях женщин региона, а также о социальной цифровой платформе областного отделения Союза женщин. Кроме того, для посетителей провели викторину по истории Подмосковья. В качестве награды посетители получили сувениры ручной работы.
Форум «Женщины России» проводится 5-6 марта в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Главная задача форума — привлечь внимание к женским инициативам, а также к реализации потенциала женщин в различных сферах жизни общества.
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