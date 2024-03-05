В Подмосковье создали интерактивную карту точек по продаже цветов

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Интерактивную карту магазинов, киосков и павильонов по продаже цветов создали в Московской области в преддверии Международного женского дня, всего там отображено более 1,2 тыс. торговых точек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На интерактивной карте отражены все законные сезонные и постоянно действующие торговые объекты, которые занимаются реализацией цветов, а также подробная информация о них», — пояснил глава министерства Владислав Мурашов.Он добавил, что цены на цветы в Московской области начинаются от 60 рублей за один цветок.
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