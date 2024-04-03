На выставке «Россия» появится подмосковный стенд «Ученые будущего»

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Подмосковье представит стенд «Ученые будущего» в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
5 апреля состоится «Фестиваль профессий» от министерства труда РФ.
Стоит отметить, что посетители выставки смогут побывать на лекциях, практикумах, мастер-классах от 11 наукоёмких предприятий и 6 образовательных учреждений региона. Фестиваль будет проходить в павильоне С1.
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«Передовые предприятия и образовательные учреждения региона покажут, как они видят ученых будущего и расскажут, какие профессии скоро будут форвардами технического прогресса. Программа мероприятия насыщенная и рассчитана на людей разных возрастов: от тех, кто только определяется с первой профессией, до тех, кто уже достиг мастерства и теперь исследует новые горизонты для развития», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева