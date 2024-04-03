На выставке «Россия» появится подмосковный стенд «Ученые будущего»

Около 5 тысяч 900 рождений зарегистрировали в Московской области в марте текущего года, что на пять процентов больше, чем в феврале. О том, какие имена для новорождённых оказались самыми популярными, а также какие редкие имена получили маленькие жители Подмосковья, рассказали в пресс-службе ЗАГС региона.